.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أزمة صحية مفاجئة.. فيديو لهاني شاكر من المستشفي

هاني شاكر
هاني شاكر

أزمة صحية مفاجئة.. فيديو لهاني شاكر من المستشفي

نقيب الموسيقيين اضطر لإلغاء حفله بدار الأوبرا المصرية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

قبل ساعات من حفله بدار الأوبرا المصرية، تعرض نقيب الموسيقيين هاني شاكر لأزمة صحية مفاجئة اليوم الخميس.

ووجه شاكر اعتذاراً لجمهوره عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وهو على سرير المستشفى.

كما أكد أنه توجه إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل، موضحاً أن ضربات قلبه غير منتظمة. وأضاف أن الطبيب أخبره بضرورة التواجد في المستشفى لـ48 ساعة للاطمئنان على صحته، على أن يتواجد داخل العناية.

إلى ذلك وعد جمهوره بأنه سيحدد موعدا لاحقا للحفل الغنائي في أقرب فرصة، لافتاً إلى أنه يستلهم من محبيه الطاقة والسعادة.

من جانبها، أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تأجيل حفل هاني شاكر إلى وقت يحدد لاحقاً. وتمنى رئيسها في بيان رسمي الشفاء العاجل لشاكر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات "النحافة"!
أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا
الأكثر قراءة
"فتاة تيك توك الجديدة" تثير غضباً.. مصر تتحرك بعد بلاغ
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر! هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
قبل أن تذهب
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
اكتشف المزيد