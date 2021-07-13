مركز إدمان وهروب.. تفاصيل صادمة في وفاة كريم صبري

ساعات عصيبة تعيشها أسرة المطرب المصري رامي صبري، بعد غرق شقيقه الأصغر كريم في ترعة المريوطية مساء الأحد ووفاته.

وكشف الإعلامي المصري خيري رمضان تفاصيل صادمة حول ملابسات الوفاة. وأكد عبر إحدى الفضائيات المصرية أن كريم كان يتواجد في أحد مراكز علاج الإدمان بمنطقة البدرشين بالجيزة، حيث أودعه والده لعلاجه من حالة إدمان يعانيها.

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وقال رمضان إن القصة بدأت بالتحريات التي كشفت عن العثور على جثة شاب غارق في ترعة المريوطية. وبعد البحث والتحري تبين أن هناك مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان، كان كريم يتواجد فيه.

كما أضاف أن كريم لم يكن يرغب في أن يظل بالمركز، لذلك قرر الهرب وقفز من فوق السور الخاص بالمركز، فسقط في ترعة المريوطية. وبما أنه لا يجيد السباحة غرق وتوفي قبل انتشاله.

إلى ذلك لفت رمضان إلى أن هناك كوارث ترتكب في المراكز العلاجية غير المرخصة، حيث يتم بيع المخدرات وترويجها.

يشار إلى أن العائلة لم تعلق حتى الآن على ملابسات الوفاة الخاصة بكريم، في ظل حالة الصدمة التي يعيشها الجميع بعد رحيله المفاجئ.