شاهد.. شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي

في مشهد غير اعتيادي، ألقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التحية العسكرية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري.

وأدت الفنانة شيرين، أغنية "مصر دايما" وذلك خلال المؤتمر الأول للمبادرة، الذى أقيم على استاد القاهرة الدولي.

مادة اعلانية

وشارك في الاحتفالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.