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جوليا دوكورنو ثاني مخرجة تنال السعفة الذهبية في تاريخ مهرجان كان

جوليا دوكورنو
جوليا دوكورنو

جوليا دوكورنو ثاني مخرجة تنال السعفة الذهبية في تاريخ مهرجان كان

الفرنسية جوليا دوكورنو نالت الجائزة عن فيلم "تيتان"

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كان (فرنسا) - فرانس برس 

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أصبحت الفرنسية جوليا دوكورنو ثاني امرأة تنال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، على ما أعلن رئيس لجنة تحكيم المهرجان في المهرجان سبايك لي منذ الدقائق الأولى لحفلة توزيع الجوائز في خطوة فاجأت الحاضرين.

وقد أعلن سبايك لي هوية الفائز بهذه الجائزة الكبرى في المهرجان، فيما كان يُفترض أن يكشف اسم الفائز بجائزة أفضل ممثل.

وباتت جوليا دوكورنو التي نالت الجائزة عن فيلم "تيتان"، ثاني مخرجة تفوز بالسعفة الذهبية في تاريخ المهرجان بعد جين كامبيون سنة 1993.

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