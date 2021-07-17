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رانيا يوسف تعود للواجهة بسبب والدها.. فما الذي حدث؟

رانيا يوسف
رانيا يوسف

رانيا يوسف تعود للواجهة بسبب والدها.. فما الذي حدث؟

تداول البعض تصريحات لوالدها منذ عامين: نشأتي كانت سبباً في التزام ابنتي الديني

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القاهرة- أحمد الريدي

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أينما حلت الفنانة المصرية رانيا يوسف حل الجدل، هكذا صار الوضع مرتبطا بطرح اسمها أو موضوعات وتصريحات تتعلق بها في السنوات الأخيرة.

إلا أن ما حدث هذه المرة كان استرجاعا لأزمة مر عليها ما يزيد عن العامين، بعدما تصدرت رانيا يوسف مؤشر الموضوعات الرائجة، بسبب تصريحات نسبت لوالدها.

حيث تداول البعض تصريحا لوالدها يقول "نشأته كانت سببا في التزام ابنته الديني"، وهو الأمر الذي تناوله عدد كبير من المتفاعلين بالسخرية.

والحقيقة أن والد رانيا يوسف لم يخرج ليتحدث عن ابنته مؤخرا، ولم تتطرق هي إلى مثل هذه الأمور في الساعات الأخيرة، نظرا لانشغالها بقضيتها مع المذيع العراقي نزار الفارس، والتي يتم تداولها في أروقة المحاكم خلال هذه الساعات.

رانيا يوسف والإعلامي العراقي نزار الفارس
  • رانيا يوسف والإعلامي العراقي نزار الفارس
  • رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة
2 صور
رانيا يوسف والإعلامي العراقي نزار الفارس
رانيا يوسف والإعلامي العراقي نزار الفارس
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة

إلا أن حقيقة الأمر تعود لما قبل عامين، وبالتحديد في أغسطس عام 2019، حينما أطلقت رانيا يوسف برنامجها "More About Rania" الذي عرض عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وظهر في الحلقة الثالثة والدها لتؤكد أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها والدها عبر أي منصة إعلامية، وانطلقت بعدها لتتحدث عن تعامله معها وإقامته معها وحفيدتيه لـ 9 سنوات.

رانيا يوسف وطليقها
  • رانيا يوسف وطليقها
  • رانيا يوسف وطارق عزب
2 صور
رانيا يوسف وطليقها
رانيا يوسف وطليقها
رانيا يوسف وطارق عزب
رانيا يوسف وطارق عزب

كما تطرقت إلى حياة والدها التي لم تؤثر عليها على الإطلاق سوى بشكل إيجابي وجعلتها مستقلة ومنضبطة.

وتحدث والدها على مدار ثلاث حلقات في البرنامج عن ذكرياته وتعامله مع ابنته وحفيدتيه، إلا أنه لم يذكر التصريح الذي نسب إليه وأثار ضجة واسعة، حسب ما تظهر الحلقات المتواجدة على قناة رانيا يوسف عبر "يوتيوب".

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