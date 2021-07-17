.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

منتج شهير لحلا شيحة: هتصرفي فلوس حرام؟.. رجعيها

حلا شيحة مع زوجها الداعية معز مسعود
حلا شيحة مع زوجها الداعية معز مسعود

منتج شهير لحلا شيحة: هتصرفي فلوس حرام؟.. رجعيها

العدل: "بما ان اللي عملتيه شايفاه حرام.. هتصرفي فلوس حرام.. رجعي الفلوس"

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

حملة غضب واسعة تواجهها الفنانة المصرية حلا شيحة، بسبب ما ذكرته بحق فيلمها الأخير "مش أنا" الذي شاركت تامر حسني بطولته، وعادت لتعرب عن غضبها من الأغنية الخاصة بالفيلم التي تم طرحها.

وهاجمت حلا شيحة في كلماتها تامر حسني بطل العمل، مؤكدة أنه لم يف بوعده لها، ووضع مشاهد طلبت ألا تبث في الفيلم، احتراما لوضعها الجديد بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

2 صور

الهجوم كذبه حسني جملة وتفصيلا، وأكد على التزامه بأكثر مما طلبت حلا شيحة، ولكنها اختفت وأغلقت هاتفها في وجوههم جميعا وتجاهلتهم.

وتسببت تلك الكلمات في غليان داخل الوسط الفني، وهجوم كبير على حلا شيحة، حيث غرد المنتج المصري محمد العدل، ليهاجمها بسبب العديد من الأمور.

محمد العدل
محمد العدل

وطالب العدل، شيحة برد الأموال التي حصلت عليها من التمثيل قائلا: "بما ان اللي عملتيه شايفاه حرام.. هتصرفي فلوس حرام.. رجعي الفلوس"، وعاد بعدها ليعرب عن فخره بالانتماء للفن والفنانين.

وفي منشور آخر، هاجم العدل حلا شيحة بسبب كلامها، خاصة وأنها اتهمت بحديثها والدها الذي يعمل كفنان تشكيلي، وكذلك شقيقتها الممثلة هنا شيحة، واعتبر العدل أن كلمات شيحة لا تحمل سوى الخطيئة.

ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات في جنوب إفريقيا إلى 212 شخصاً العرب والعالم ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات في جنوب إفريقيا إلى 212 شخصاً


وفي النهاية رأى محمد العدل أن كلمات حلا شيحة لم تخرج منها وإنما من زوجها معز مسعود، وكتب قائلا: "طيب سؤال.. لو الكليب اتعرض في شهر جمادي الأول مش ذو الحجة كان يمشي معاكي؟.. ده كلام معز.. هو اللي ماسك الموبايل.. صح؟.. خبيه منه".

ولم يقف الهجوم على شيحة عند هذا الحد، بل جاء أيضا من زملاء أبرزهم الفنان خالد سرحان الذي كتب مهاجما: "اللي ما يحترمش الفن يرجع الفلوس والفلل اللي كسبها من الفن وساعتها هصدقه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه
"شاومي" الصينية تتفوق على "أبل" وتخطف المرتبة الثانية عالمياً
أي قاع قد تصله أي قاع قد تصله "بيتكوين"؟.. هذه تقديرات الخبراء لأدنى سعر
دون قصد..قتلت بريطانيا 2200 جندي سوفيتي دون قصد..قتلت بريطانيا 2200 جندي سوفيتي
مصر تجدد طلبها بمشاركة دولية في مفاوضات سد النهضة مصر تجدد طلبها بمشاركة دولية في مفاوضات سد النهضة
قبل أن تذهب
بندقيتي تعطلت فاستخدمت مسدسي الحكومي في اغتياله.. تعرف على أقوال قاتل هشام الهاشمي
بندقيتي تعطلت فاستخدمت مسدسي الحكومي في اغتياله.. تعرف على أقوال قاتل هشام الهاشمي
اكتشف المزيد