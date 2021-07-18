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غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز

نقل الفنانة للعناية المركزة بسبب خطأ طبي أثناء إجراء جراحة صعبة

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دبي - العربية.نت

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كشف الفنان المصري تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية، وطلب من محبيها الدعاء لها.

جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها ثقافة وفن جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها

وكتب مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".

خطأ طبي

إلى هذا، تداولت مواقع إخبارية مصرية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة.

جراحة صعبة

كان عدد من الفنانين المصريين قد كشفوا عن تواجد ياسمين عبدالعزيز في أحد المستشفيات، من أجل إجراء جراحة صعبة لم يتم الكشف عن طبيعتها.

كما أن الفنان أحمد العوضي كان أعلن عن خضوع زوجته ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، أمس السبت عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جمهورها بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

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