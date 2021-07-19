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ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة

ياسمين عبد العزيز

ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة

نهال عنبر أكدت لـ"العربية.نت" أن العائلة ستخرج خلال ساعات للحديث عن تطورات حالة الفنانة بعد استقرارها

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القاهرة - أحمد الريدي

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حالة من الغموض تحيط بالوضع الصحي للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، التي فوجئ الجميع بدخولها إلى المستشفى لإجراء جراحة صعبة، قبل أن تتدهور حالتها بشكل سريع.

وبعد الفشل في الوصول إلى زوجها أحمد العوضي، تواصلت "العربية.نت" مع مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية الممثلة نهال عنبر، التي رفضت التصريح في البداية كونها لا تملك الإذن من العائلة للإفصاح عن أي معلومات حول حالة ياسمين عبد العزيز وما تتعرض له في الفترة الحالية.

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غير أنها كشفت عن معلومة واحدة فقط وهي أن الفنانة ليست في غيبوبة كما تحدثت بعض وسائل الإعلام المحلية.

إلى ذلك أكدت أن العائلة ستخرج خلال ساعات للحديث عن تطورات حالة ياسمين بعد استقرارها، وطلبت من الجميع التماس العذر للعائلة لأن ما حدث كان مفاجئاً للغاية.

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شائعة الغيبوبة

يشار إلى أن شائعة الغيبوبة كان أطلقها الفنان المصري تامر مجدي، حيث كتب على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أن ياسمين عبد العزيز في غيبوبة تامة.

وقد أغضبت هذه التصريحات أحمد العوضي الذي أكد أن أي تطورات عن حالة زوجته ستكون من خلاله، مشدداً على أنه لا يسمح لأي أحد أن يتحدث عن زوجته، مطالباً الجميع بالدعاء لها فقط.

ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي

بدوره أوضح وائل، شقيق ياسمين عبد العزيز، أن حالة أخته خطيرة، مطالباً الجميع باحترام خصوصية العائلة والدعاء لياسمين فقط. وكشف بعدها عن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج أخته وإرسال فريق طبي متكامل من أجل الإشراف على حالتها الصحية.

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