"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

كشف الطبيب المعالج للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية، مشيرا إلى أن "مرضها ليس سحرا أسود".

وقال الطبيب المعالج للفنانة عبد العزيز إن "أمورها شبه مستقرة وستغادر المستشفى في القريب العاجل".

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ونفى أن تكون الفنانة دخلت غيبوبة وفقدت الوعي.

وطالب "بعدم إصدار شائعات وخرافات حول مرضها أو تعرضها لسحر أسود".

وكانت حالة من الغموض أحاطت بالوضع الصحي للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي فوجئ الجميع بدخولها إلى المستشفى لإجراء جراحة صعبة، قبل أن تتدهور حالتها بشكل سريع.

وكان زوجها الفنان أحمد العوضي وجّه رسالة جديدة يطالب الجمهور بالدعاء لها في يوم وقفة عرفة.

وتخضع عبدالعزيز للعلاج من حالة حرجة منذ إجرائها جراحة قبل يومين، نتج عنها مضاعفات خطيرة.

وبعد الفشل في الوصول إلى زوجها أحمد العوضي، تواصلت "العربية.نت" مع مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية الممثلة نهال عنبر، التي رفضت التصريح في البداية كونها لا تملك الإذن من العائلة للإفصاح عن أي معلومات حول حالة ياسمين عبد العزيز وما تتعرض له في الفترة الحالية.

غير أنها كشفت عن معلومة واحدة فقط وهي أن الفنانة ليست في غيبوبة كما تحدثت بعض وسائل الإعلام المحلية.

كما أكدت أن العائلة ستخرج خلال ساعات للحديث عن تطورات حالة ياسمين بعد استقرارها، وطلبت من الجميع التماس العذر للعائلة لأن ما حدث كان مفاجئاً للغاية.