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أخبار سارة.. ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة

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ياسمين عبدالعزيز

أخبار سارة.. ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة

الزيارة ممنوعة.. ومن المنتظر أن تخضع للملاحظة خلال الأيام المقبلة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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حالة من القلق سيطرت على محبي وزملاء الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، التي أجرت جراحة صعبة خلال الأيام الماضية، وعلى إثرها تم احتجازها بالعناية المركزة في مستشفى السلام الدولي، حيث طالتها الكثير من الشائعات خلال الأيام الماضية، بعدما قيل إنها في غيوبة تامة، وحاول البعض تخمين الجراحة التي أجرتها والخطأ الطبي الذي نتج عنها.

إلا أن الخبر السعيد الذي أعلنه وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية، هو أنها غادرت العناية المركزة بعد التحسن الحادث في حالتها الصحية، وهو ما سبق أن أكدته الفنانة نهال عنبر في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، مشيرة إلى أن الحالة تتحسن وأنها ليست في غيبوبة، والعائلة ستخرج خلال ساعات لتوضيح ما كانت تعانيه الفنانة المصرية.

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وأكد شقيق ياسمين عبد العزيز، في منشور مقتضب كتبه عبر حسابه على "فيسبوك"، أن الزيارة ممنوعة عن شقيقته التي خرجت لتوها من العناية المركزة وتتواجد في غرفة عادية.

ومن المنتظر أن تخضع ياسمين عبدالعزيز للملاحظة خلال الأيام المقبلة، للتأكد من تحسن حالتها بشكل كبير، على أن يسمح بعدها بالزيارات أو تغادر المستشفى إلى منزلها.

وحتى الآن لم تعلن العائلة عن الجراحة التي كانت ياسمين عبدالعزيز تجريها، قبل أن يحدث تلوث نتيجة خطأ طبي، تسبب في تدهور حالتها بشكل سريع.

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