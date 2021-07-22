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أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلن أعضاء في مجلس نقابة الأطباء المصرية إحالة طبيب للجنة التأديب بالنقابة للتحقيق معه بتهمة إفشاء أسرار مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب الطبيب وهو طبيب قلب شهير على صفحته على مواقع التواصل تدوينة كشف فيها كافة تفاصيل مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز والجراحة التي أجرتها ثم الخطأ الطبي الذي وقع وأدى لدخولها في غيبوبة قبل أن يقوم بحذفها.

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إحالة للتأديب

إلى هذا، قررت النقابة إحالة الطبيب لمجلس تأديب والتحقيق معه، حيث قال الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة لـ"العربية.نت" إن القرار سيصدر بعد انتهاء إجازة العيد.

كان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية قد أعلن أن شقيقته غادرت العناية المركزة بعد التحسن الحادث في حالتها الصحية، وهو ما سبق أن أكدته الفنانة نهال عنبر في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، مشيرة إلى أن الحالة تتحسن وأنها ليست في غيبوبة.

تدخل الرئاسة

كما سبق وأعلن شقيق الفنانة تدخل رئاسة الجمهورية لمتابعة الوضع الصحي للفنانة عقب تعرضها لغيبوبة تامة.

ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي
ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

وقال، عبر حسابه الخاص على فيسبوك "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والد كل المصريين على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل".

وكانت مصادر طبية قد كشفت تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقالت لوسائل إعلام مصرية إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقيمة حاليا بغرفة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة ، بعد إجراء جراحة لاستئصال تكيس على المبيض، ما أدى لحدوث مضاعفات خلال العملية استلزمت إزالة جزء من الأمعاء، أعقبه حدوث صدمة تسممية.

من جانبه أكد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، استقرار حالة زوجته الصحية، وأنها تشهد تحسنا"، معربا عن استيائه إزاء ما تردد عن الحالة الصحية لزوجته.

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