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شائعة صادمة عن دلال عبد العزيز تثير ضجة.. وزوج ابنتها ينفي

دلال عبد العزيز
دلال عبدالعزيز

شائعة صادمة عن دلال عبد العزيز تثير ضجة.. وزوج ابنتها ينفي

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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ضجة كبرى شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد تداول خبر يفيد بوفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز.

تلك الضجة التي تسببت فيها بعض وسائل الإعلام المحلية التي نشرت الخبر ونعت الراحلة، وهو ما زاد من الارتباك، بعد أن ذهب البعض لنعي الراحلة تيقنا بأنها رحلت وفق الأخبار المنشورة.

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وحينما تواصلت "العربية.نت" مع نقيب الممثلين أشرف زكي، أوضح أنه لا يمتلك تأكيدا للمعلومة، مشيرا إلى كونه يتواصل مع العائلة لمعرفة حقيقة الأمر.

وهنا خرج الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة دلال عبد العزيز، ليكذب الشائعة ويعرب عن غضبه الشديد مما جرى، ليكتب قائلا "الواحد ميتمناش غير الخير للناس.. بس فاض الكيل.. يارب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه.. وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا.. ايه القرف ده".

ويبدو أن الرسالة الغاضبة جاءت بسبب حالة الرعب التي عاشتها العائلة في الدقائق الماضية، في ظل مئات الاتصالات التي تلقوها من أجل التحقق من الأخبار المنشورة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رامي رضوان بمثل هذه الحدة، ما يعكس الحالة التي تعيشها العائلة في ظل قلقهم على الفنانة المصرية التي تعاني من أعراض ما بعد كورونا، ومتواجدة بالعناية المركزة منذ 3 أشهر.

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