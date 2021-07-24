.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لعدم حياده.. محكمة أميركية تأمر قاضي طلاق أنجلينا جولي بالتنحي

أنجلينا جولي وبراد بيت

لعدم حياده.. محكمة أميركية تأمر قاضي طلاق أنجلينا جولي بالتنحي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تلقى القاضي الذي ينظر دعوى الطلاق بين براد بيت وأنجلينا جولي أمرا بالتنحي اليوم الجمعة بعد أن شكت النجمة العالمية من عدم حياده.

وقضت محكمة استئناف في كاليفورنيا بأنه كان ينبغي للقاضي جون أوديركيرك أن يكشف عن علاقاته المهنية السابقة بمحامين يمثلون بيت في نزاع الزوجين الطويل على حضانة أطفالهما.

بالوثائق.. أنجلينا تكشف تعرضها للتعنيف على يد براد بيت ثقافة وفن بالوثائق.. أنجلينا تكشف تعرضها للتعنيف على يد براد بيت

وانفصل جولي وبيت، اللذان كانا يوما ما أروع ثنائي في هوليوود، في سبتمبر أيلول 2016 بعد ما يربو على عشر سنوات من الصداقة وعامين من الزواج. ورفعت جولي دعوى طلاق متذرعة باختلافات لا يمكن تجاوزها.

كما أُعلن انفصال الزوجين رسميا في 2019 لكن النجمين ظلا منخرطين في معركة على حضانة أطفالهما الخمسة القصر.

مخالفة أخلاقية

وجاء في حكم محكمة الاستئناف أن أوديركيرك ارتكب "مخالفة أخلاقية.. قد تدفع شخصا موضوعيا، مدركا لجميع الحقائق، إلى إبداء شك منطقي في قدرة القاضي على أن يكون محايدا. التنحي (عن نظر القضية) مطلوب".

أنجلينا جولي وأولادها الستة
أنجلينا جولي وأولادها الستة

وكان الزوجان استعانا بأوديركيرك، وهو قاض خاص، في محاولة لإبقاء تفاصيل طلاقهما طي الكتمان. ومن المرجح أن يزيد تنحيه من أمد نزاع الحضانة.

وقاوم براد بيت محاولة أنجلينا جولي إبعاد أوديركيرك.

وقال متحدث باسم بيت إن الحكم استند إلى مسألة فنية وإن القرار السابق الذي أصدره القاضي بالسماح لبيت بالاشتراك في الحضانة كان بناء على شهادة شهود خبراء.

وأضاف المتحدث باسم بيت في بيان "سنواصل القيام بما هو ضروري من الناحية القانونية بناء على تلك النتائج التفصيلية لما هو أفضل للأطفال".

ويشترك بيت وجولي حاليا في حضانة خمسة من أطفالهما الستة. أما السادس، وهو مادوكس المولود في كمبوديا، فيبلغ من العمر 19 عاما ولا يخضع لترتيبات الحضانة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية
لهذا أطلق السوفيت اسم أسوأ عدو لهم على جزيرة لهذا أطلق السوفيت اسم أسوأ عدو لهم على جزيرة
الأكثر قراءة
صحة دلال عبدالعزيز للواجهة.. أخبار من المستشفى صحة دلال عبدالعزيز للواجهة.. أخبار من المستشفى
لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن
نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية
هذه أسعار البنزين الجديدة في مصر بعد قرار رفعها هذه أسعار البنزين الجديدة في مصر بعد قرار رفعها
غضب دولي من قمع الاحتجاجات في إيران.. ومطالبات بالتحقيق غضب دولي من قمع الاحتجاجات في إيران.. ومطالبات بالتحقيق
لهذا أطلق السوفيت اسم أسوأ عدو لهم على جزيرة لهذا أطلق السوفيت اسم أسوأ عدو لهم على جزيرة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | أمراء الحرب في أفغانستان.. وخريطة توزع ميليشياتهم
الساعة 60 | أمراء الحرب في أفغانستان.. وخريطة توزع ميليشياتهم
اكتشف المزيد