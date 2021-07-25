ماجد الكدواني للعربية.نت: كوميديا الموقف من أغلى أنواع الكوميديا

هو البهجة بحد ذاتها، فوجوده في أي عمل مهما كان حجم دوره يعطي له مذاقا خاصا جدا وبهجة مختلفة مع تنوع الحالة التي يقدمها في أعماله سواء كان فيلما أو مسلسلا، فعندما تجد اسم ماجد الكدواني علي أى عمل ستعلم أنك علي موعد مع عمل ممتع علي جميع المقاييس.

عُرض له مؤخرا فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وأيضا فيلم "مش أنا"، كما شارك خلال الموسم الرمضاني في مسلسل "الإختيار 2" و"ولاد ناس" كضيف شرف متميز، ولديه العديد من الأعمال التي أعلن عنها في تصريحات خاصة لموقع "العربية.نت".

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قال عن فيلمه الأخير "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وعن لقاءه السادس الذي يجمعه بكريم عبد العزيز: "الفيلم يقدم حالة لطيفة جدا، فيها فانتازيا بعض الشيء، وإن كنت أخاف منها، ولكن أيمن وتار السيناريست كتبها بطريقة محبوكة، فالفكرة جديدة جدا، والمخرج أحمد الجندي باستمتع بالعمل معه جدا، كما أنني سعيد بالعمل مع كريم في هذا العمل، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الأناس القليلة التي ارتاح في الكلام معها، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، وما لا يصدرمن القلب لا يصل حتى للآذان)، فكريم عشرة عمر بجد".

وأضاف "أما المنتج وائل عبدالله فهو منتج كبير وفي كل مرة نجتمع أقدم عملا جديدا ومختلفا ويحقق نجاحا كبيرا، وأعتقد أن هذا الفيلم سيكون تجربة مهمة جدا علي مستوي الكوميديا أولا، كما أننا لفترة طويلة لم نقدم كوميديا بهذا الشكل، وأتمنى أن يُعجب العمل الجمهور ويدخل قلوبهم، فالفيلم يعتمد علي كوميديا الموقف، ومنذ أن تشاركت مع كريم فيلم "حرامية في كي جي تو" أعلنا أننا نخاف من الكوميديا وأتفقنا على مبدأ أن نصدق جدا ونستخبى في الشخصية ولو ضحكنا ضحكنا ولو لم نضحك نكون علي الأقل في حالة من الصدق مع أنفسنا، وظللنا على هذا المبدأ في كل الأعمال التي قدمناها وأخيرا فيلم "وقفة رجالة" فكوميديا الموقف من أغلى أنواع الكوميديا".

وحول تشابه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" و"نادي الرجال السري"، أشار أن العملين مختلفان تمام الإختلاف، "ومن الممكن أن تكون الروح متشابهة خاصة وأن العملان يتناولان المشاكل الزوجية، ولكن كل منهما حالة مختلفة عن الآخر، فالأول يطرح فكرة هل تحب الحياة مع زوجتك بناء علي ورقة الزواج ولا هل تحبها فعلا، وأتمنى أن لا يتسبب الفيلم بمشاكل كبيرة بين الأزواج أو المقبلين علي الزواج، كما أن الفيلم مختلف تماما عن الفيلم الذي قدمه المخرج محمد عبدالعزيز عام 1978، ولكن في العموم كلها تناقش فكرة الحياة الزوجية والإرتباطات بين الرجل والمرأة".

وعن عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في توقيت صعب مع الجائحة، فقال "فيلم كبير وإنتاج ضخم، وإن شاء الله الفيلم يعيد الجمهور لصالات العرض السينمائي بصورة رائعة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية فلابد أن نكتسب ثقافة جديدة هي التباعد ومراعاة الإبتعاد عن الآخرين جسدياً ونفسياً ليكون هناك خصوصية ومسافة لأنه لابد من عودة حياتنا الطبيعة لما كانت عليه قبل كورونا، ولا بد أن نتعايش مع الفيروس".



من أفيش فيلم "نادي الرجال السري" أفيش فيلم "وقفة رجالة"

ومع عرض الفيلم يعرض فيلم آخر يشارك فيه الكدواني وهو "مش أنا" مع تامر حسني، حيث قال إنه فيلم يستحق النجاح وأن موهبته نادرة ويبذل مجهودا كبيرا حتى يخرج عمله بشكل يليق به، وعلى المستوى الشخصي فهو شخص "جميل" وكواليس العمل معه كانت رائعة".

وأشار إلى "أنه فنان يمكنه أن يوفق بين كل حالة وبيخاف على شغله أوي أوي ويبذل مجهودا كبيرا فوق طاقته وربنا لا يمكن يضيع تعب أحد مجتهد ابدا".

ومع الدور المؤثر الذي قدمه الكدواني كوالد مكلوم بسبب وفاة ابنه في مسلسل "ولاد ناس"، عبّر كدواني عن سعادته بالمشاركة في العمل، وأكد إن القصة تحمل رسائل مهمة قادرة تجذب أي فنان يهوى تقديم أعمال تمس المجتمع وتشتبك مع قضايا إجتماعية واقعية. وتابع بأن المسلسل يقدم نماذج مختلفة للأسر المصرية تكشف عن واقع المجتمع المصري وخاصة العملية التعليمية وعلاقة الآباء بالأبناء.

بينما شارك أيضا هذا العام في الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار"، وقال عنه "إنه عمل ضخم يوثق تاريخا قريبا، وهذا لم يحدث من قبل، شرفت من خلاله بالتعامل مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي والمخرج بيتر ميمي، وكل القائمين على العمل بذلوا مجهودا كبيرًا من قلبهم، وبمنتهى المصداقية".

وعن جديده، أشار أنه يعمل للمرة الأولي مع المخرج شريف عرفة من خلال فيلم "الجريمة"، وقال: "المخرج يتحدي نفسه من خلال هذه التجربة لفيلم إثارة جديد من نوعه، وجميعنا مستمتعين بالعمل معه وبالتحديد أنا في حالة إستمتاع غير عادية، فالفيلم يدور في إطار تشويقي درامي ويشاركني مجموعة من النجوم منهم أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب".

أما عن فيلم "بره المنهج"، فقال الكدواني: "هو تجربة ونوعية جديدة وأنا فخور به، والمخرج عمرو سلامة يقدم فيلما سيصبح تيمة جديدة علينا وعلى مصر، وما يُقدم فيه لا يوصف، لابد أن يراه الجمهور، وهو فيلم مهم بالنسبة لي، وتحدي كبير، الفيلم يشاركني في بطولته روبي ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، تأليف خالد دياب، وتدور أحداثه حول علاقة صداقة بين رجل بالغ في العمر وصبي يعانى من التنمر".