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ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها

قال إن حالتها "مستقرة" والأطباء أكدوا أن شقيقته ستغادر المستشفى إلى منزلها خلال أسبوع أو 10 أيام

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العربية.نت

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كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، الأحد، آخر تطورات الحالة الصحية لها، مؤكداً أن حالتها "مستقرة".

وخلال تصريحات تلفزيونية، عبر الهاتف من خلال شاشة "ام بي سي مصر"، أشار وائل عبدالعزيز إلى أن "الأطباء أكدوا أن شقيقته ستغادر المستشفى إلى منزلها خلال أسبوع أو 10 أيام".

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

وأكد أن "حالة ياسمين أفضل، ولكنها ما زالت مريضة، وتحتاج لدعاء محبيها"، موضحا أن شقيقته "أجرت عمليتين جراحيتين، والموضوع مؤلم بعض الشيء، وأن زيارة شقيقته ممنوعة، لكنه يزورها باستمرار ويتناوب في المكوث معها"، مكررا نفي ما تردد عن دخولها في غيبوبة.

كما لفت إلى أنه لا يستطيع أن يتحدث حول ما إذا كان ما تعرضت له يعتبر خطأ طبيا أم لا، وأضاف: "مقدرش أقول، واللي يهمني أنها تطلع من المستشفى".

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وقال إن أخته "ياسمين قوية وقادرة على تجاوز أزمتها الصحية والعودة بسلام لحياتها وعملها وجمهورها".

وكان وائل عبدالعزيز كتب من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين، ودعائهم في أيام مفترجة وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلوا أو جاءوا".

كما تابع: "حقيقي حب كبير لبنتي وأختي ياسمين، الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب".

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