كارمن بصيبص للعربية.نت: "العارف" يمثّل انطلاقتي السينمائية الحقيقية

عرفها الجمهور المصري بدور "مريم" عام 2017 عند ظهورها في العمل التلفزيوني "الزيبق" ثم بشخصية "عايدة" في "ليالي أوجيني" في العام الذي تلاه. لكن منذ أيام، سجلت كارمن بصيبص أول حضور سينمائي لها بمصر من خلال فيلم العارف" مع محمود حميدة وأحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وغيرهم. وأعلنت الممثلة اللبنانية عن سعادتها البالغة لمشاركتها في فيلم "العارف" كأول تجربة سينمائية لها من هذا النوع، وهو مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها قبل ذلك. وفي تصريحات خاصة بموقع "العربية.نت" كشفت عن بعض من كواليس العمل، وجديد أعمالها التي ستقدمها خلال الفترة القادمة.

وعن فيلم العارف"، قالت كارمن بصيبص: "سعدت بمشاركتي في هذا الفيلم مع طاقم العمل، وبخاصة النجوم محمود حميدة وأحمد عز وأحمد فهمي وغيرهم من ممثلي العمل. لقد كان هناك كيمياء غير عادية بيننا، كما أن الفيلم كان احترافياً من كافة النواحي. كتابة السيناريو كانت مميزة بشكل كبير من قِبل المؤلف محمد السيد بشير الذي أبدع في كتابة تفاصيله، إلى جانب الإنتاج المميز من شركة سينرجي والتي لم تبخل على العمل بأي شيء والتي اهتمت بكل تفاصيل العمل، فهو فيلم ضخم ولقد ساهمت الشركة في خروجه بشكل يضاهي الإنتاجات العالمية. وقصة الفيلم ستظل عالقة في ذهن المشاهد لأنها ذكية، كما أن إخراج الفيلم جرى على مستوى رائع".

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وعن سبب اختيارها لهذا الفيلم قالت: "لطالما انتظرت اللحظة المناسبة، وأعني بذلك النص المناسب والعمل المناسب، كي أقوم بهذه الخطوة. وفيلم "العارف" يجمع في مقوماته كل ما كنت أبحث عنه من نص وفريق عمل وشركة إنتاج. والعمل يأتي في إطار تشويقيّ بامتياز، ودوري فيه مميّز وجديد ومختلف ولم ألعب مثله في السابق، فكان الأمر بمثابة تحد لي، وفرصة حقيقية لا يجب أن أضيعها من يدي. وحقيقةً، أنا محظوظة كثيراً لانطلاقتي السينمائية الحقيقية في السينما المصرية عن طريق فيلم العارف".

وأضافت: "هذا العمل هو التعاون الأول لي مع النجم أحمد عز، وهو ممثل لديه حرفية كبيرة، ويفكر كثيراً ويخاف على تفاصيل الشخصية التي يقدمها، وفي الوقت نفسه لا يفكر فقط في دوره، لكنه حريص تماماً على أن يكون كل الفنانين والمشاركين في أفضل حالاتهم. وهو يعطي الكثير للممثل الذي يقف أمامه، ويكون حريصا على المساعدة. ولقد جلسنا مع المخرج أحمد علاء الديب في جلسات عمل مكثفة حتى يظهر العمل في أفضل حالة للمشاهد".

وعند سؤالها عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير فيلم "العارف" أجابت بصيبص: "شعرت بصعوبة في التصوير لسبب واحد فقط، وهو أن الشخصية جديدة، ولم أقدمها من قبل أو أقدم أعمال أكشن، ولذلك احتجت لتدريبات كثيرة ولياقة بدنية عالية. وبالرغم من هذا المجهود، لكني سعيدة بالتجربة، لا سيما أن كواليس التصوير كانت رائعة والجميع بالفعل كان متعاونا من أجل تقديم عمل فني متميز. على الجانب الآخر، واجهنا العديد من الظروف الصعبة وقت التصوير في ظل كورونا، حيث تم تصوير الفيلم في 4 دول أوروبية. ورغم أنها كانت تجربة مرهقة لكنها كانت ممتعة. وهذا سر نجاح العمل بوجود حالة إنسانية عاشها فريق العمل وجو عام من الحب بين أبطال العمل، وخاصة أحمد عز وأحمد فهمي بالإضافة لجميع العاملين على الفيلم حيث العمل معهم كان ممتعاً".

وحول فكرة الأعمال المختلطة التي تجمع عددا من الممثلين أو الصناع من دول مختلفة قالت: "في الحقيقة أشجع هذه الفكرة كثيراً، وأنا من المدافعين عنها والسبب أنني أرى أن الأعمال المختلطة تضيف نكهة مميزة على العمل ككل بفعل وجود هذا الاختلاف أو الاختلاط. منذ بدايتي تقريباً والأعمال التي شاركت بها كانت بمعظمها مختلطة، وأرى أن هذه الأعمال يمكن للممثل أن يضيف إليها ويأخذ منها الكثير، وهذا ما يجعلها مميزة. لكن يجب طبعاً الانتباه أيضاً إلى النص الذي تقدمه هذه الأعمال، فلا بد أن تكون القصة واقعية وأن تكون مكتوبة بشكل صحيح".

من ناحية أخرى، انتهت كارمن بصيبص مؤخراً من تصوير مسلسل "البريئة" في بيروت. وهذا العمل من تأليف مريم نعوم وإنتاج جمال سنان، وهو مكوّن من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريباً. وتدور أحداث القصة في إطار واقعي حول شابة تتعرض لحادث فتتغير حياتها، وذلك ضمن قالب درامي تراجيدي تشويقي. ويشاركها بطولة العمل نجوم من لبنان هم بديع أبو شقرا ويورغو شلهوب وتقلا شمعون بالإضافة لإيلي متري وساشا دحدوح وجورج شلهوب وإيلي شوفاني وأسعد حداد وفيصل أسطواني ومنى كريم وريتا متري وكارولين عزام.

كما ستبدأ بصيبص قريباً في تصوير الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، بعد أن حققت حضوراً لافتاً فيه بموسميه الأول والثاني برفقة النجمين ظافر العابدين ومحمد الأحمد، وقد حقق هذا العمل نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية.