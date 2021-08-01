بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح "أغنية" جديدة

حالة من الحزن تعيشها أسرة المطرب المصري رامي صبري بعد رحيل شقيقه الأصغر كريم غرقا، قبل أكثر من أسبوعين، في حادث شكل صدمة للجميع، وتسبب في دخول العائلة بحالة نفسية سيئة.

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ومع استئناف المطرب رامي صبري لنشاطه الفني، قرر أن يحقق جزءا من أحلام شقيقه الراحل، الذي كان يسعى دوما إلى خروج موهبته والاستماع إلى صوته، رافضا الغناء مع شقيقه حتى لا يقال إنه يقدم موهبته استغلالا لنجاح شقيقه الأكبر

"حالة اكتئاب"

إلا أن رامي صبري طرح ديو غنائيا يجمعه بشقيقه الراحل يحمل اسم "حالة اكتئاب" وهي الأغنية التي سجلها شقيقه قبل وفاته، فقرر رامي صبري أن يعيد غناء بعض المقاطع، ويطرحها كديو غنائي مع شقيقه الراحل.

وعلق المطرب المصري على تلك الخطوة وفسرها، قائلا عبر حسابه على "انستغرام": "هتسمعوا ديو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري".

وتابع ليكشف عما كان يقوله لشقيقه الأصغر: "دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللى مكنتش مقتنع بيها.. بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما اتوفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا أوي يا حبيبي.. في الجنة إن شاء الله".

وطالب رامي صبري كل من يشاهد الفيديو بالدعاء لشقيقه الراحل، داعيا لوالدته ووالده وأشقائه بالصبر في مصابهم الأليم بسبب رحيل شقيقهم الأصغر.

وكشف في الفيديو كليب الذي تم طرحه للأغنية، عن أن كل من شارك في العمل الفني لم يتلق أي عائد المادي، متمنين من الجميع الدعاء لكريم بالرحمة والمغفرة.