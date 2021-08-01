.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مثل مع عمر الشريف.. وفاة فنان تونسي شهير بفيروس كورونا

مكرم النصيب

مثل مع عمر الشريف.. وفاة فنان تونسي شهير بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، توفّي الفنان التونسي الشهير مكرم النصيب، مساء السبت.

ونعت وزارة الثقافة التونسية الراحل، وقالت في بيان، إن "الساحة المسرحية فقدت أحد أهم أعلامها المتميزين بأعمالهم الثريّة، وعضوا بالهيئة الإدارية لأيام قرطاج المسرحية؛ جرّاء صراع مرير مع كوفيد 19".

وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح السعودية وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

وشارك الراحل في عدد من الأعمال السينمائية التونسية والعالمية، منها: "الأوديسة" و"التلفزة جاية"، وظهر إلى جانب مشاهير هوليوود مثل ميل غيبسون، وكذلك الفنان المصري العالمي عمر الشريف.

كما في رصيده الفني العديد من الأعمال المسرحية التي شارك فيها، سواء بالتمثيل أو الإخراج أو الإنتاج، من بينها مسرحيات: "عدم سماع الدعوى" وحكاية حب و"ولد البرني وبنت العطراء" و"هلواس" و"السنافر" و"فلة والأقزام السبعة" و“أليس في بلاد العجائب“.

وعرف التونسيون، مكرم النصيب في العديد من الأعمال التلفزيونية المحلية، على غرار السلسلتين الكوميديتين "اضحك للدنيا" و"عند عزيز"، وأعمال درامية أخرى، منها: تغريبة بني هلال ودروب المواجهة، و"ويبقى الحب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام! إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام!
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد