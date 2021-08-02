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بهذه الأغنية.. بيونسيه تحصد لقب أعظم فيديو موسيقي بالتاريخ

بيونسيه

بهذه الأغنية.. بيونسيه تحصد لقب أعظم فيديو موسيقي بالتاريخ

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دبي - العربية.نت

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صنفت مجلة "رولينج ستون" فيديو النجمة الأميركية بيونسيه "Formation" على رأس قائمة "أعظم 100 فيديو موسيقي في كل العصور".

واستخدمت المخرجة صورًا حية تتعلق بتاريخ وثقافة الأميركيين ذوي البشرة السمراء، فتاة ترقد على سطح سيارة، جدار مكتوب عليه: "توقف عن إطلاق النار علينا" بالطلاء بالرش.

كما ظهرت بيونسيه في القائمة مرتين، حيث احتل مقطع الفيديو الخاص بأغنية "Single Ladies" المركز الثاني عشر، وكان فيديو أغنية "ليدي غاغا" في الترتيب السادس والستين.

وفي وقت سابق، في حفل جرامي الثالث والستين، حطمت بيونسيه الرقم القياسي لعدد الجوائز بين النساء.

يذكر أنه تم تصوير أفضل فيديو في تاريخ موسيقى البوب ​​في عام 2016 للمخرجة ميلينا ماتسوكاس، بحسب ما ذكر الموقع.

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