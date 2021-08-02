.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز (أرشيفية)

تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز

مصادر طبية مطلعة قالت إنها تحتاج لعملية زراعة رئة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل الغموض الذي يحيط بصحة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، كشفت مصادر طبية مطلعة تطورات مفاجئة في حالتها.

فقد أفادت أن عبد العزيز تحتاج لعملية زراعة رئة بعد تدهور حالتها نتيجة تليف في الرئة وهو أحد المضاعفات التي تتنج عن الإصابة بفيروس كورونا.

إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام! تكنولوجيا إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام!

وقالت المصادر إن الفنانة ما زالت تتلقى العلاج منذ ما يزيد عن 3 أشهر، والتحسن في حالتها متذبذب إلى حد ما، وفق وسائل إعلام مصرية.

تخوف العائلة

من جهتها تخشى أسرتها الموافقة على اقتراح زراعة الرئة لصعوبة هذه العملية وخطورتها.

إلى ذلك ما زالت عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، وتتخوف العائلة بشدة من وصول الخبر إليها، إذ قد تزداد حالتها سوءاً. وشددت الأسرة على الطاقم الطبي بعدم تداول أي أخبار أمامها.

"الوضع صعب"

يشار إلى أن دلال عبد العزيز كانت نُقِلت من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه إلى مستشفى حكومي أفضل لحالتها.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا، قد أكد في تصريحات إعلامية قبل أيام، أن "الوضع صعب ومش سهل ولا يوجد تحسن.. كل شوية بيحصل مفاجأة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح "أغنية" جديدة
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
الأكثر قراءة
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح
نهاية مأساوية.. نهاية مأساوية.. "يوتيوبر" شهير يلقى حتفه خلال تصوير فيديو
قبل أن تذهب
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
اكتشف المزيد