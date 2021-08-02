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حمو بيكا يتسبب في أزمة لأشرف عبدالباقي

حمو بيكا
حمو بيكا

حمو بيكا يتسبب في أزمة لأشرف عبدالباقي

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القاهرة- أحمد الريدي

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جدل كبير تسبب فيه الإعلان عن أبطال مسرحية "شمسية وأربع كراسي" التي يقوم ببطولتها أشرف عبد الباقي وتعرض على مسرح الساحل مساء الخميس المقبل بمنطقة الساحل الشمالي.

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تلك الخطوة التي تأتي ضمن مجموعة من الخطوات التي يقوم بها الفنان أشرف عبد الباقي من أجل إحياء المسرح من جديد، وتقديم عروض في مناطق جديدة.

أول أزمة بمجال التمثيل

إلا أن الإعلان عن تواجد مطرب المهرجانات "حمو بيكا" في المسرحية تسبب في موجة غضب كبيرة، وتلقى صناع المسرحية انتقادات موسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي لاختيارهم مطرب المهرجانات كي يشارك في العرض المسرحي.

لتصبح هذه هي الأزمة الأولى لحمو بيكا في مجال التمثيل، بعد أن تسبب في العديد من الأزمات مع نقابة الموسيقيين خلال السنوات الأخيرة.

الأمر الذي قوبل بتأكيد من نقابة الممثلين على لسان نقيبها أشرف زكي، أن مطرب المهرجانات لن يشارك بالتمثيل في العرض المسرحي، وبالتالي الأمر لا يستدعي حصوله على تصريح منها، والأمر منوط بنقابة الموسيقيين.

"لا دخل لنا به"

فيما أكدت نقابة الموسيقيين أن حمو بيكا ليس عضوا من أعضائها، وبالتالي لا دخل لها به، حيث أكد النقيب هاني شاكر في تصريحات صحافية أنه لا علاقة للنقابة بحمو بيكا ولا يستطيع هو الحكم عليه.

ويبدو أن مشاركة حمو بيكا في العرض المسرحي الغرض منها هو الدعاية واستغلال ما يتمتع به مطرب المهرجانات من شعبية كبيرة، خاصة وأن ظهوره جاء تحت عنوان "ضيف المسرحية".

وسيكون ظهوره لدقائق بسيطة على أن يظهر بشخصيته الحقيقية، من خلال موقف درامي يخدم العرض المسرحي، خاصة وأنه تواجد كثيرا بمنطقة الساحل الشمالي، وكانت له أزمات شهيرة خلال قضاء عطلة فصل الصيف.

العرض المسرحي من إخراج الفنان أشرف عبد الباقي، ويشارك في بطولته أوس أوس ومحمد عبد الرحمن ومريهان حسين.

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