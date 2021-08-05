بعد أزمة التسجيل المسرب.. أول صورة لشيرين عبدالوهاب

عادت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب إلى التفاعل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

ونشرت صورة جديدة لها بإطلالة اهتمت بها خبيرة التزيين هالة عجم، مرفقة بهاشتاغ "وقت التألق".

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وأحيت شيرين عبدالوهاب حفلاً جماهيرياً في إحدى المناسبات الرسمية الشهر الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور وكذلك المشاهير والشخصيات العامة.

يُذكر أنّ النجمة المصرية قد تعرّضت لأزمة أخيراً بسبب تسريب مكالمة هاتفية لوالد زوجها الفنان حسام حبيب كشف فيها عن رغبة نجله في الزواج من أخرى بهدف الإنجاب، وتحدث عن تحكّم ابنه في كل المسائل المالية المتعلقة بشيرين، لكن حسام نفى ما قاله والده وطالبه بعدم التدخل في حياته.

وغرَّدت شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها في "تويتر"، وهي تشكر نجوماً وقفوا إلى جانبها، مشيرة إلى أنَّ حسام حبيب ليس من الفنانين الذين يفعلون ذلك، في ظل اتهامه بسرقة أموال شيرين من حسابها البنكي.