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تعرض صلاح عبدالله لأزمة قلبية.. وابنته تكشف التفاصيل

الفنان صلاح عبدالله

تعرض صلاح عبدالله لأزمة قلبية.. وابنته تكشف التفاصيل

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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أصيب الفنان المصري صلاح عبدالله بأزمة قلبية مفاجئة الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكشفت ابنته الإعلامية دنيا عبدالله عن تفاصيل تعرض والدها لأزمة صحية، حيث أوضحت على حسابها في فيسبوك الخميس أن الفنان شعر قبل يومين بألم في منطقة الصدر.

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كما أضافت أنه تم نقل والدها على الفور إلى المستشفى حيث قال الأطباء إنه أصيب بأزمة قلبية، ما دفعهم لإجراء قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

إلى ذلك طمأنت الجمهور بأن حالة صلاح عبدالله استقرت، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة عادية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يغادر المستشفى خلال ساعات بحسب تأكيدات الأطباء.

وطلبت من محبي والدها الدعاء له كي يتجاوز هذه المحنة سريعاً. وأشارت إلى أن الأطباء أخبروها بقدرته على العودة لتصوير أعماله بعد أن ينال قسطاً من الراحة لعدة أيام.

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