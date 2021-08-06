حسن شاكوش ينفي القبض عليه.. وينشر مقطعاً مصوراً من حفله

بعد أنباء عن إلقاء القبض عليه، نفى مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، تلك المعلومات جملة وتفصيلا.

ونشر شاكوش عبر حسابه في "فيسبوك" مقطعاً مباشراً من حفله بالساحل الشمالي، ينفي به ما تردد عن التحفظ عليه واحتجازه بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية.

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فقد ظهر شاكوش خلال المقطع وهو يتفاعل مع جمهوره ويرقص على أنغام أغنية "حبيبتي".

وكانت وسائل إعلام محلية مصرية، قالت أمس الخميس، إن الشرطة ألقت القبض على المغني، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وأوضحت حينها أن القوات اقتادت شاكوش إلى قسم الشرطة لاتهامه بقيادة سيارة دون لوحات معدنية، وعمدت السلطات إلى سماع أقوال المغني وجمع المعلومات عن السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ومن المقرر إقامة حفل غنائي، اليوم الجمعة، بمشاركة مطرب الراي الجزائري الشاب خالد في الساحل الشمالي.

يشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش بسبب مخالفة القانون في أبريل/نيسان الماضي، وفق ما أكدت وسائل إعلام مصرية.