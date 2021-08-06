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خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها

ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي
ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها

ياسمين عبد العزيز ستستكمل علاجها داخل منزلها تحت مراقبة الأطباء

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دبي – العربية.نت

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غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز المستشفى، صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن حالتها الصحية عقب خضوعها لجراحة دقيقة قبل أسابيع.

وكشف زوجها النجم أحمد العوضي خلال تصريحات خاصة لوسائل إعلام محلية، خروج زوجته من المستشفى، بعد فترة طويلة قضتها بسبب الأزمة الصحية.

كما أكد العوضي أن زوجته ياسمين عبد العزيز ستستكمل علاجها داخل منزلها، تحت مراقبة الأطباء.

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حالتها تحسنت

وكان شقيق الفنانة المصرية وائل عبدالعزيز قد أعلن أن شقيقته غادرت العناية المركزة بعد التحسن الحادث في حالتها الصحية، وهو ما سبق أن أكدته الفنانة نهال عنبر في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، مشيرة إلى أن الحالة تتحسن وأنها ليست في غيبوبة.

من جانبه، كان الطبيب المصري ماهر عمران أستاذ النساء والتوليد قد كشف بمنشور كافة تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، وقال إن النجمة خضعت لإزالة كيس به تجمع دموي كبير من على كل مبيض، بحيث احتوى كل كيس على ما يقل قليلا عن نصف لتر من الدم.

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

وأوضح أن ما حدث بعدها هو أن المريضة عانت من انتفاخ بالبطن وتمدد في القولون تم تشخيصه باحتمال حدوث ثقب في القولون ناتج عن التصاقات المبيض بالقولون أو انسداد بالقولون.

وبعدها أجريت أشعة مقطعية بالصبغة على الأمعاء وأثبتت أنه لم يكن هناك أية إصابات جراحية بالأمعاء، معتبرا أن التشخيص كان نادر الحدوث، ومع ذلك أدخلت المريضة للاستكشاف قبل أن تتفاقم الحالة، وتم التعامل معها جراحيا بكفاءة، وظلت في العناية المركزة تحت تأثير المهدئات ومضادات الألم.

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