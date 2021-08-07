Jungle Cruise.. هل رحلة البحث عن الشجرة الأسطورية سهلة؟

في جديد صالات السينما، يتناول فيلم المغامرة Jungle Cruise من إصدار منصة ديزني بلاس، قصة باحثة تستأجر قاربا للبحث عن شجرة أسطورية مخبأة وسط غابة.

وبحسب الأساطير فإن لهذه الشجرة دورا مهما في تغيير مفاهيم الطب. لكن رحلة البحث عن الشجرة "الأسطورية" لن تكون مهمة سهلة، حيث تتعرّض لتحديات جمّة.

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فيلم The Ice Road من تأليف وإخراج جونثان هينسلي وبطولة ليام نيسون

القصة تبدأ بعد حدث انهيار منجم من الماس في أقصى شمال كندا وبسبب هذا الانهيار يتوجب على سائق أن يقود شاحنته في طريق جليدي وأجواء صعبة شبه مستحيلة فوق محيط متجمد من أجل إنقاذ المحبوسين بداخل المنجم. الفيلم يعرض حاليا في صالات السينما.

مسلسل Dexter

يعرض على شبكة ShowTime ومُصنّف جريمة ودراما وغموض أميركي، وعرضت شبكة لأول مرة المسلسل العام 2006 وامتدت لأعوام وكان مبنياً على سلسلة روايات Dexter ألّفها جيف ليندسي.

تتحدث القصة عن شخصية ديكستر عندما كان في الثالثة من عمره، شاهد والدته تموت في حادثة مفجعة غيّرت مجريات حياته.

هذا الطفل بقي في بركة من الدم في مسرح جريمة مصرع والدته، إلى أن أتى الشرطي "هاري مورغن" وصُدِم بفظاعة المشهد، فقرر تبني الطفل.

بعد مرور أعوام عدة اكتشف الشرطي أن هذا الطفل يُحب قتل الحيوانات ويهوى المناظر الوحشية. القصة تتطور بعد ذلك ليكون "ديكستر الكبير" رجل الانتقام من الفارين من العدالة وتالياً يبدأ المسلسل مع هذه الفكرة الدموية في تصرفات "ديكستر" وهل سيتم القبض عليه؟ تم الإعلان عن جزء أخير من هذه السلسلة بعد انقطاع دام سنوات.