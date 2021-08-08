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تشييع الفنانة دلال عبدالعزيز لمثواها اليوم

دلال عبدالعزيز
الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

تشييع الفنانة دلال عبدالعزيز لمثواها اليوم

شاركت زوجها سمير غانم الحياة الشخصية والفنية كما شاركته سبب الوفاة، حيث أصيب الاثنان بفيروس كورونا في أبريل الماضي، ليتوفى سمير غانم في مايو وتلحقه دلال عبدالعزيز في السابع من أغسطس

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العربية.نت

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تشيع إلى مثواها، اليوم الأحد، الفنانة دلال عبدالعزيز التي توفيت عن عمر يناهز الـ61 عاما بعد صراع مع المرض.

ومن المنتظر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد المشير طنطاوي، لتدفن بعدها إلى جوار زوجها سمير غانم الذي توفي قبلها بعشرة أسابيع.

الفنانة المصرية القديرة من مواليد عام 1960، تخرجت من كلية الزراعة وحصلت على درجة بكالوريوس في الإعلام.

دلال عبدالعزيز
  • دلال عبدالعزيز
  • سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز
  • سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإيمي ودنيا
  • دنيا تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي
4 صور
دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز
سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز
سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز
سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإيمي ودنيا
سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإيمي ودنيا
دنيا تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي
دنيا تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي

بدأت مسيرتها الفنية عام 1977 بالمشاركة في مسلسل "بنت الأيام"، والتقت زوجها الفنان الراحل سمير غانم عام 1981 في مسرحية "أهلا يا دكتور" ثم تزوجا عام 1984.

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شاركت دلال وسمير في أكثر من 19 عملا، منها فوازير "فطوطة" وفيلم "يا رب ولد".

مسيرتها الفنية تمتد على 4 عقود وتشمل نحو 200 عمل سينمائي ومسرحي وتلفزيوني، آخرها مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عُرض في رمضان الماضي.

وكما شاركت زوجها سمير غانم الحياة الشخصية والفنية، شاركته أيضا في سبب الوفاة، حيث أصيب الاثنان بفيروس كورونا في أبريل الماضي، ليتوفى سمير غانم في مايو وتلحقه دلال عبدالعزيز في السابع من أغسطس.

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