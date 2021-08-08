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مستشار السيسي يكشف سبب وفاة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز (أرشيفية)

مستشار السيسي يكشف سبب وفاة دلال عبد العزيز

محمد عوض تاج الدين أوضح أن ما حصل مع الفنانة هو متلازمة ما بعد كورونا

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القاهرة - أحمد الريدي

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كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية السبت، أن مضاعفات فيروس كورونا هي السبب.

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كما أوضح أن ما حصل مع دلال عبد العزيز هو متلازمة ما بعد كورونا، الأمر الذي يحدث مع نسبة ليست كبيرة من المصابين بالفيروس، حيث يواجهون تليفات كبيرة للغاية في الرئة.

إلى ذلك أضاف أن كثير من الفيروسات تترك آثاراً خلفها وليس فقط كورونا، من بينها الإنفلونزا.

دلال عبد العزيز وسمير غانم (أرشيفية)
دلال عبد العزيز وسمير غانم (أرشيفية)

من جانب آخر، كشفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنانة نهال عنبر، أن رئة دلال عبد العزيز كانت في حالة سيئة، مشيرة إلى أنه رغم مقاومتها إلا أن التحسن لم يكن يمتد طويلاً.

يذكر أن دلال عبد العزيز كانت رحلت عن 61 عاماً بعد أشهر قليلة على رحيل زوجها النجم الكوميدي سمير غانم.

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