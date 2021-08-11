جديد حالة ياسمين عبدالعزيز.. طائرة إسعاف تنقلها لسويسرا

تطورات جديدة شهدتها الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، حيث بدأت رحلة علاج خارجية. وغادرت مطار القاهرة الدولي متجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي.

إلى هذا، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة، وسمح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

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وأضافت أنه "تم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار"، مشيرة إلى أن حالة ياسمين الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.

كانت ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى قبل شهر لإجراء عملية "تكيس المبايض"، خصوصا أنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين لكن تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم.

فقضت 10 أيام داخل غرفة العناية المركزة ليتم نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية بالمستشفى حتى بدأت تستقر حالتها وغادرت المستشفى صباح 6 أغسطس.

وفي 17 يوليو، طلب زوج ياسمين الفنان أحمد العوضي، من الجمهور، الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.