دلال عبدالعزيز ظهرت في 4 مسلسلات قبل وفاتها.. ما مصيرها؟

تسبب رحيل الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في أزمة فنية، بسبب مشاركتها في أعمال لم تعرض بعد، وبعضها كان يتم تحضيره.

وشاركت النجمة الراحلة في 4 أعمال فنية رحلت دون أن تشاهد ما أنهت تصويره، أو تحسم ما تعاقدت عليه، وهي: فيلما "تسليم أهالي"، و"الفنار"، ومسلسلا "عالم موازي"، و"في بيتنا روبوت" الجزء الثاني.

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وذكرت مصادر أن دلال عبدالعزيز انتهت من تصوير مشاهدها كاملة في فيلم "الفنار"، وكذلك أنهى فريق العمل تصوير الفيلم بشكل نهائي في شهر مارس الماضي.

كما أكد مصدر من داخل الشركة المنتجة لفيلم "تسليم أهالي" أن الفيلم جاهز للعرض وكان مقررا أن يتم اتخاذ قرار برفع الطاقة الاستيعابية في السينمات لإطلاقه، ولكن تم التراجع عن الأمر لأنه لم يتم تصوير البوسترات الدعائية لانشغال بطلته دنيا سمير غانم بمرض والديها، مضيفاً أنه من الصعب تحديد موعد عرض الفيلم الذي تشارك فيه دلال عبدالعزيز ابنتها دنيا سمير غانم البطولة، حيث تقرر تجميد العمل لحين انتهاء الأزمة الحالية.

إصابة دلال بكورونا أثناء تصوير "عالم موازي"

ومن الأعمال التى يبقى مصيرها مجهولاً بسبب رحيل دلال عبدالعزيز مسلسل "عالم موازي" الذي خرج من الماراثون الرمضاني الماضي، بعد إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز ومخرج العمل هشام جمال بفيروس كورونا، إذ كان من المفترض عرضه فى النصف الثاني من رمضان.

وكشفت مصادر أنه من المحتمل عدم استكماله حالياً، أو تغيير طاقم العمل بالكامل، وهو العمل الذي أصيبت خلاله دلال بفيروس كورونا، ما أحدث حالة من التشاؤم بين صناعه، خاصة أن دنيا سمير غانم هي البطلة.

فيما قال مصدر من داخل المسلسل إن دلال عبدالعزيز أنهت عددا كبيرا من مشاهدها وكان يتبقى لها 3 مشاهد قبل أن يداهمها فيروس كورونا نهاية أبريل الماضي الذي تسبب في وفاتها، مبيناً أنه من المرجح إنهاء دور النجمة الراحلة، بوفاتها في المسلسل، على أن تتم مناقشة هذا الأمر مع صناع العمل عند إعادة العمل عليه مجددا.

أما مسلسل "في بيتنا روبوت" فقد جرى الاتفاق مع دلال عبدالعزيز، قبل مرضها بأنها ستكون من بين نجوم الجزء الثاني.

وكشف مصدر داخل الشركة المنتجة أنه بوفاتها سيجري العمل على الاتفاق مع فنانة أخرى كي تكون بديلة لها في العمل، لاسيما أنها لم تقم بتصوير أي مشهد منه، بالرغم من أن دورها رئيسي.

يذكر أن آخر مسلسل ظهرت فيه دلال عبدالعزيز على الشاشة قبل رحيلها "ملوك الجدعنة"، وتم عرضه في دراما رمضان 2021.

وغيب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز، يوم السبت 7 أغسطس/آب الجاري، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من 3 أشهر في المستشفى.