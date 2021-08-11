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بالأبيض.. نيللي كريم تتألق في حفل زفافها على لاعب الإسكواش

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نيللي كريم
نيللي كريم وعريسها هشام عاشور

بالأبيض.. نيللي كريم تتألق في حفل زفافها على لاعب الإسكواش

دبي - العربية.نت

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أطلت النجمة المصرية، نيللي كريم، بالفستان الأبيض، خلال استعداداتها لحفل زفافها، اليوم الأربعاء، على خطيبها نجم الإسكواش هشام عاشور.

وظهرت العروس في فيديو نشره خبير التجميل الخاص بها عبر صفحته على "إنستغرام".

وكان من المفترض أن تقام ليلة الحنة يوم الأحد الماضي، على أن يتم عقد القران في اليوم التالي، إلا أن وفاة دلال عبدالعزيز تسببت في تأجيل حفل الحنة وعقد القران 3 أيام، على أن يقام اليوم الأربعاء.

وكانت نيللى كريم احتفلت بخطوبتها نهاية يوليو الماضي، على هشام عاشور، نجم الإسكواش السابق، في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

الزواج الأول له

هذا ويعتبر هشام عاشور من أمهر لاعبي الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام في أميركا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أنه بسبب ظروف جائحة كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات للإسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليوود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم، هو الزواج الأول لهشام عاشور في حياته، بينما تزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.

يذكر أن نيللي كريم كانت أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي فسخ خطوبتها من رجل الأعمال، عمر إسلام، دون إبداء أسباب.

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