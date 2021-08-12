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إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا.. وزوجها: ادعولها

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الفنانة بشرى

إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا.. وزوجها: ادعولها

الإصابة أتت بعد حالة من النشاط الفني تعيشه الفنانة هذه الفترة

القاهرة- أحمد الريدي

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عادت حالات فيروس كورونا المستجد للظهور بقوة في الوسط الفني المصري، فبعد أيام من إعلان الفنان أحمد فتحي عن إصابته، طال الوباء الفنانة المصرية بشرى.

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فقد أعلن زوجها رجل الأعمال المصري سالم هيكل عن الأمر عبر حسابه على فيسبوك، مطالبا الجميع بالدعاء لها.

فيما لم يعلن الزوج عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أو عن أية تفاصيل حول بروتوكول العلاج الذي تتبعه في هذه الفترة، وإنما اكتفى بطلب الدعاء وتحذير الأصدقاء من الموجة الجديدة.

إلى ذلك، تأتي إصابة بشرى بعد حالة من النشاط الفني الذي تعيشه، حيث انتهت مؤخرا من تصوير أغنية على طريق الفيديو كليب، كما أنها تقوم ببطولة فيلم سينمائي جديد.

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