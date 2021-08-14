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بالصور.. بانكسي يتبنى سلسلة من الأعمال الحديثة في إنكلترا

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(FILES) In this file photo taken on August 08, 2021 A stensil of children playing at being sailors is the subject of a graffiti artwork bearing the hallmarks of street artist Banksy on the wall of a bridge in Everitt Park in Lowestoft on the East coast of England on August 8, 2021. Banksy, Britain's most famous street artist, on August 13 confirmed what many had already suspected -- that he is indeed the author of several works that have recently appeared in British seaside towns. An Instagram video clip just over three minutes long, and titled A Great British Spraycation, shows the elusive artist taking a summer road trip in a beat-up camper van and with cans of spray paint stashed in a cooler.
من أعمال بنكسي الجديدة

بالصور.. بانكسي يتبنى سلسلة من الأعمال الحديثة في إنكلترا

في إشارة إلى الأزمة المناخية، رسم ثلاثة أطفال في زورق على حائط، من بينهم واحد يفرغ المياه من المركب وقد كتب على الرسم "نحن جميعاً في المركب عينه"

لندن – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أكّد الفنان البريطاني بانكسي عبر فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، أنه فعلاً صاحب عدّة أعمال ظهرت مؤخراً في إنجلتراً.

من أعمال بنكسي الجديدة
من أعمال بنكسي الجديدة

ويظهر التسجيل المصّور الذي تبلغ مدته أكثر بقليل من ثلاث دقائق تحت عنوان "ايه غرايت بريتيش سبرايكايشن" (عطلة بريطانية رائعة لرشّ الرذاذ) الفنان متنقّلاً على متن شاحنة تخييم قديمة ومعه ثلّاجة صغيرة محمولة فيها قوارير الرذاذ.

وعلى جدار اسمنتي خلف شاطئ، رسم بانكسي جرذاً يجلس على كرسي ممتدّ ويحتسي مشروباً. وفوق حاوية قمامة، رسم طائراً من النورس وكأنه مستعدّ لأن يقتات من المخلّفات.

وفي إشارة إلى الأزمة المناخية، رسم ثلاثة أطفال في زورق على حائط، من بينهم واحد يفرغ المياه من المركب وقد كتب على الرسم "وي آر أول إن ذي سايم بوت" وهي عبارة تعني حرفياً "نحن جميعاً في المركب عينه" ومجازياً "نحن جميعاً في المأزق نفسه".

من أعمال بنكسي الجديدة
  • من أعمال بنكسي الجديدة
  • من أعمال بنكسي الجديدة
2 صور
من أعمال بنكسي الجديدة
من أعمال بنكسي الجديدة
من أعمال بنكسي الجديدة
من أعمال بنكسي الجديدة
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وفي مدينة كينغز لين الصغيرة في شرق إنكلترا قدّم بانكسي، في جملة الأعمال التي صنعها أخيراً، قرن بوظة لتمثال فريدريك سافدج، المهندس الذي اشتهر بآلاته البخارية، واضعاً له لساناً ليتلذّذ بالمثلّجات.

وتثير أعمال الفنان المتحدر من بريستول والذي يبقي هويّته طيّ الكتمان حماسة المهتمين بالفنون المعاصرة، مع تطرّقه خصوصاً إلى قضايا ساخنة، مثل المهاجرين ومعارضة البريكست.

وفي مارس، بيع عمل من صنعه يكرّم طواقم الرعاية الصحية في مقابل 20 مليون يورو وخصّص هذا المبلغ لخدمة الصحة العامة في بريطانيا.

من أعمال بنكسي الجديدة
  • من أعمال بنكسي الجديدة
  • من أعمال بنكسي الجديدة
2 صور
من أعمال بنكسي الجديدة
من أعمال بنكسي الجديدة
من أعمال بنكسي الجديدة
من أعمال بنكسي الجديدة
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