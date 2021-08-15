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دنيا سمير غانم توجه رسالة للجمهور بعد وفاة والديها

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دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم توجه رسالة للجمهور بعد وفاة والديها

الرسالة شهدت تفاعلا كبيرا من قبل زملاء دنيا سمير غانم ومحبيها

القاهرة- أحمد الريدي

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أوقات صعبة تعيشها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي بعد وفاة والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، عقب مرور شهرين على رحيل والدهما سمير غانم في صدمة كبيرة للوسط الفني المصري والعربي.

وفي ظل الأوقات التي تعيشها الأسرة، قررت دنيا سمير غانم أن توجه رسالة إلى الجمهور الذي ساندها هي وشقيقتها خلال الأيام الماضية، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لعائلتها بأكملها.

سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإيمي ودنيا
سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإيمي ودنيا

ووجهت الشكر لجميع من يقف إلى جوارها هي وشقيقتها ويسأل عنهما باستمرار ويراعي مشاعرهما، وهو ما اعتبرته أمر طبيعي بين الأصدقاء والأقارب.
ولكنها هذه المرة تريد أن توجه رسالة للجمهور الذي وصفته بالعظيم، معتبرة أنه لم يعد جمهور يقدمون من أجله الأعمال الفنية، ولكنه تحول إلى أهل وأشقاء كما أن دعواتهم ومساندتهم تصل إليها.

وأكدت دنيا سمير غانم أنها ستظل تشكر الجمهور طيلة حياتها، بسبب إحساسهم بهن، موجهة الشكر للجميع في مصر والوطن العربي، ودعت لهم قائلة "ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يارب".

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وفي النهاية اختارت أن توجه رسالة إلى والديها قائلة "بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم.. حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

تلك الرسالة التي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل زملاء دنيا سمير غانم ومحبيها، حيث تفاعل معها الكثير من النجوم أبرزهم هند صبري ومي كساب وشيكو وشيماء سيف، وحمدي الميرغني ورانيا محمود ياسين، بالإضافة لآلاف التعليقات من الجمهور.

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