طليقة وائل كفوري تروي معاناتها بالحصول على نفقة بناتها

أثارت أنجيلا بشارة، طليقة النجم اللبناني، وائل كفوري، الجدل حول مسألة النفقة التي تحصل عليها كامرأة مطلّقة، منتقدةً الإجراءات والقصور في القانون اللبناني بالنسبة إلى المرأة.

وعبّرت عن غضبها من طريقة التعامل مع الأم المطلّقة في لبنان، بشأن الحصول على النفقة، من خلال صور نشرتها عبر خاصية "قصص إنستغرام" الخاص بها، مؤكدة أنها تعاني الذل والإهانة كل شهر للحصول على نفقة ابنتيها ميشال وميلانا... ونشرت صورة لبناية وعلّقت عليها قائلةً: "هذه البناية اسمها المالية... اليوم رح أحكي عن الأم المطلقة مدنياً وطريقة استلام نفقة الأولاد... أنا شخصياً بسميه مشوار الذل".

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كما أضافت: "بتنزل الأم على المحكمة المدنية قبل الساعة 12 طبعاً بتصفّ سيارتها بالموقف إذا كان حظها حلو وفي مكان أو بدها تمشي كثير لتوصل. بتفوت عالمحكمة وبتنزل لتاخد وصل النفقة بالزحمة وبترجع بتروح عالمالية بتقدّم الوصل وبتنتظر أقل شي نصف ساعة لانتهاء المعاملة وبترجع بتاخد وصل تاني وبتروح على شباك الاستلام وبتنتظر كمان لتحصل عليه".





وتساءلت: "ليش فاهمين الفكرة بطريقة خطأ في هذا البلد؟ (لا أتكلّم عن الجميع أكيد) الأم المطلّقة مش يعني لازم تتعذب وتتقاصص وتنذلّ وتتعلّم درس وتتربى؟".

يذكر أن طليقة وائل كفوري قد أثارت ضجة كبيرة بعد استعراضها قيمة النفقة لابنتيها والسخرية منها لكونها لا تكفي حاجاتهما، وذلك بنشر شيك مصرفي بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، أيِ ما يعادل 300 دولار أميركي.