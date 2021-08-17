رحيل الكاتب والسيناريست المصري فيصل ندا.. صاحب مسرحية "المتزوجون"

قالت نقابة المهن السينمائية في مصر، إن الكاتب والسيناريست فيصل ندا توفي اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 81 عاما.

وندا أحد أبرز كتاب السيناريو القلائل في مصر، الذين برعوا في الكتابة لمختلف مجالات المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وتميزت أعماله بالنقد الاجتماعي الساخر.

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وفي بيان لوزارة الثقافة قالت الوزيرة إيناس عبدالدايم، إن الراحل "ترك إرثا فنيا عبر به عن المجتمع المصري وتناول قضاياه بأسلوب مميز"، مؤكدة أن "إبداعاته شكلت جزءا هاما من تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في مصر والوطن العربي".

ولد ندا في القاهرة عام 1940، وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة التي بدأ منها مشواره الفني من خلال فريق التمثيل.

ومن أبرز أعماله السينمائية (يا رب ولد) و(دسوقي أفندي في المصيف) و(القاضي والجلاد) و(المعلمة سماح) و(قضية سميحة بدران) و(البنات والمرسيدس) و(سيقان في الوحل) و(البنت الحلوة الكدابة) وكذلك (الوفاء العظيم) عن حرب السادس من أكتوبر 1973.

قدم مع الثنائي سمير غانم وجورج سيدهم أعمالا مسرحية ناجحة، منها (المتزوجون) و(أهلا يا دكتور) و(من أجل حفنة نساء) و(أزواج بلا ماضي)، كما تواصلت نجاحاته على المسرح في (الصعايدة وصلوا) و(صفقة بمليون جنيه) و(المدرسين والدروس الخصوصية).

كما قدم للتلفزيون مسلسلات (أهلا أهلا بالسكان) بطولة حسن عابدين ونبيلة السيد، و(وكسبنا القضية) بطولة عمر الحريري ورجاء الجداوي، و(أحلام العصافير) بطولة فؤاد المهندس وميمي جمال، و(بنت سيادة الوزير) بطولة ميرفت أمين ومصطفى فهمي.