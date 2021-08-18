بالصور.. شابة مصرية تعشق النحت والمنمنمات

أظهرت لينا كامل، طالبة الثانوية العامة ذات الـ17 عاماً، موهبتها في أنواع عديدة من الفنون خاصة فيما يتعلق بالصلصال الحراري، وبراعتها في عمل المنمنمات بحجم العملات المعدنية وإبراز المشاكل المجتمعية من خلال أعمالها الفنية.

أوضحت لينا لـ"العربية.نت" أنه منذ طفولتها وهي تحب الرسم والألوان، خاصة الشخصيات الكرتونية، وبدأت في تشكيل الأعمال الفنية بالصلصال الحراري، كما عُرفت لينا ببراعتها في عمل المنمنمات بحجم العملة المعدنية، مع ظهور كافة التفاصيل كأنها بحجمها الطبيعي.

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تابعت لينا، بدأت في عمل تصميمات وأشكال تبرز التفاصيل الجميلة التي نشهدها من حولنا، ففكرة المنمنمات تبزر الأشكال الجميلة بشكل صغير ما يجعلها أكثر لفتاً للنظر.









وأضافت لينا: أعمل على مساعدة الناس من خلال ما أحبه وأتقنه، وهو الفن، وذلك من خلال تصوير أفكاري من تجسيدها عن طريق وصف مشاعر الناس التي لا يمكن رؤيتها أو وصفها، من خلال العرض والتصوير في قطع فنية ملموسة للمساهمة في تغيير حقيقي في المجتمع.

وأضافت: وددت أن أساهم بفني لمبادرة "حياة كريمة"، فقمت بتنفيذ التمثال وإهدائه للمبادرة، كنوع من مشاركة الفن في الحياة برموز معبرة، وهو يتكون من رمز لمفتاح الحياة مستمد من تاريخ مصر العريق، ومفتاح دليل أيضاً في وقتنا الحاضر، على العطاء الذي يحلم به المواطن المصري، بالحصول على مسكن وحياة كريمة.











واستخدمت المفتاح من أسفل مثل جذع الشجرة رمز للتطوير والعطاء المتجدد، وورق الشجرة على شكل يد دليل على الكرم والعطاء، أما عن الجناح فهو رمز للعظمة والحرية والانطلاق وهو يدور على المفتاح تكريماً له مثل الوشاح.

وعلى اليسار شكل المناطق العشوائية وجاء التمثال في المنتصف طور المناطق العشوائية وجاء التمثال في المنتصف طور المناطق العشوائية، لتصبح الحياة جديدة على اليمين، وعند الرجوع إلى عدد المساكن سنجد أنهم 20 وهو ما يشير إلى دليل أن المبادرة تغطي 20 محافظة.

وأضافت لينا: تمثال الصحة النفسية والأفكار داخل عقل الإنسان والأحجار تُظهر الأفكار، ومن الخارج تبدو الأحجار بيضاء ولكن عند إلقاء نظرة أعمق من الداخل ستجد أن الألوان تصبح أغمق تدريجياً وهذا هو مدى عمق الأفكار غير المنطقية.

كما تستغل لينا موهبتها في عمل منمنمات على أشكال مختلفة للكثير من المطاعم والإعلانات. وتهدف لينا إلى مساعدة أكبر عدد من الناس وتصوير الأفكار ووضع أفكار الناس التي لا يمكن رؤيتها أو التعبير عنها من خلال التصوير والعرض.