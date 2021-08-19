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العوضي غاضب من شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. ويرد

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أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

العوضي غاضب من شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. ويرد

القاهرة - أحمد الريدي

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في الوقت الذي تتلقى فيه الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز العلاج خارج مصر، بالتحديد في سويسرا إثر المضاعفات التي تعرضت لها بعد إجراء جراحة دقيقة.

خرجت أنباء تتحدث عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي، والذي جاء في تفاصيله أن ثمة أزمات كبرى وقعت بين الثنائي خلال الأشهر الماضية، ما دفع ياسمين عبد العزيز للتأكيد للمقربين منها عن كونها تعتزم الانفصال عن زوجها.

ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي
ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

وتحدثت الأنباء عن كون الفنانة المصرية رفضت أن يرافقها العوضي في رحلة علاجها خارج مصر، خاصة وأنه لا يتواجد إلى جوارها رغم سفرها منذ أيام.

إلا أن تلك الأمور أغضبت العوضي بشدة، وهو ما دفعه للتعليق عبر حسابه على "فيسبوك"، بعد أن دخل إلى حساب الصحافي الذي قام بنشر الخبر وعلق على المنشور الخاص به.

وأكد العوضي أن ما كتب أمور ليست صحيحة على الإطلاق، واستخدم مصطلح مصري دارج للرد قائلا "كفاية هبد.. الحكاية مش ناقصة".

وتابع في تعليق آخر مؤكدا أن من أخبر الصحافي بمثل هذا الأمر خدعه، خاصة وأن ياسمين عبد العزيز مازالت زوجته، ولا توجد كلمات ذكرت في الخبر صحيحة على الإطلاق.

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وطالبه بألا يدس السم في العسل، وأن يتحرى الدقة فيما يتم نشره حول الأمر بعد ذلك، خاصة وأنه إذ كان هناك شخص أخبره بهذا الأمر، فعليه أن يتأكد من المعلومة قبل أن يقوم بنشرها.

وحتى اللحظة تتواجد ياسمين عبد العزيز في سويسرا من أجل تلقي العلاج، في ظل التدهور الذي شهدته حالتها الصحية.

فيما يتواجد أحمد العوضي في مصر، بعد أن كان السبب المعلن هو فشله في الحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا كي يرافق زوجته.

وكان آخر ما تحدث عنه العوضي حول أزمة مرض زوجته، هو توعده للمخطئ والمقصر، والتلميح إلى لجوءه للقضاء بسبب ما حدث مع ياسمين عبد العزيز وأدى إلى تدهور الحالة.

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