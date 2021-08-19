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حمو بيكا يرد: "أنا مش متعلم.. لكن بحترم الكبير والصغير"

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حمو بيكا
حمو بيكا

حمو بيكا يرد: "أنا مش متعلم.. لكن بحترم الكبير والصغير"

دبي - العربية.نت

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رد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا على الانتقادات التي وجهت له، بعد نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك نصائح لطلبة الثانوية العامة، رغم كونه غير متعلم ولا يقرأ ولا يكتب.

إلى هذا، كتب أدمن صفحة حمو بيكا في موقع فيسبوك: "بتقولوا عني جاهل ومش متعلم، مع إن دي حاجة، أنا عمري ما أنكرتها ولا حتى خبيتها على الناس، ومن يوم ما ربنا كرمني واشتهرت وبقى ليا جمهور".

وأضاف: "بس هرجع وأقولكم تاني إنها حاجة ماكنتش بإيدي، أنت بقى يا "متعلم"، التعليم علمك إنك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟ التعليم علمك إنك تفضل تتنمر على خلق الله؟ التعليم علمك إنك مباح ليك الشتيمة في حد هو أقل منك في شيء؟ أكيد لا فمتجيش من ورا شاشة وكيبورد تعمل فيها عم الناصح، وأنت أصلا موركش حاجة تعملها، أنا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده، بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا أنت متعلمتهاش لسه".

وأضاف: "تعلمت احترام الكبير والصغير، اتعلمت أشقى وأتعب من صغري، تعلمت إني مغلطش في حد، اتعلمت حاجات كتير جداً في حياتي أنت عمرك ما هتتعلمها طول ما أنت باصص للناس، فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها، وقبل ما تقول إنك متعلم افتكر إن في "تربية وتعليم" يعني التربيه قبل التعليم".

كان حمو بيكا قد تعرض لانتقادات عقب ما نشر على صفحته بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، إذ كتب: "ألف مليون مبروك لإخوتي وحبايبي، اللي نجحوا في الثانويه العامة.. وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم، وهارد لك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه".

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