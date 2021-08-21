تطلب المساعدة.. انجلينا جولي على انستغرام لأول مرة

في وقت انضمت فيه نجمة هوليوود الأميركية، أنجيلنا جولي، الجمعة، إلى موقع انستغرام للصور والفيديوهات لأول مرة، اختارت أن يكون أول منشور لها تعليقاً على الأحداث الجارية في أفغانستان، عبارة عن رسالة يدوية تسلمتها من فتاة أفغانية.

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في التفاصيل، أشارت النجمة الأميركية لمتابعيها الذين بلغ عددهم أكثر من 3 مليون ونصف في وقت قصير، إلى أن شعب أفغانستان يفقد قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية، مؤكدة أنها انضمت إلى انستغرام من أجل مشاركة قصصهم وأصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم، وفق تعبيرها.

وكشفت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، أنها كانت على حدود أفغانستان قبل أسبوعين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001، حيث التقيت باللاجئين الأفغان الذين فروا من حركة طالبان، وكان هذا قبل 20 عاما.

كما أضافت أنه لمن المثير للاشمئزاز مشاهدة الأفغان وهم يتشردون مرة أخرى بسبب الخوف وعدم اليقين الذي يسيطر على بلدهم، مؤكدة أن إنفاق الكثير من الوقت والمال، وإراقة الدماء وخسارة الأرواح فقط من أجل ذلك، هو فشل يكاد يكون من المستحيل فهمه، بحسب قولها.

وختمت أنجلينا جولي منشورها الأول على موقع انستغرام مشددة على التزامها في البحث عن طرق للمساعدة، داعية الجميع للانضمام إلى مسعاها.

الجدير ذكره أن حركة طالبان كانت استطاعت السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول الأسبوع الماضي، فيما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد الذي شهد بأيام قليلة حالة واسعة من الفوضى.