فرقة انتحارية.. مجرمون ينفذون مهمة حكومية بأميركا

تتناول الحلقة 65 من برنامج "أون ديماند" على شاشة العربية أفلاما ومسلسلات عدة، حيث يبدأ مقدم البرنامج بالحديث عن الفيلم الأميركي الدرامي The Suicide Squad يتحدث العمل عن "فرقة انتحارية" وهم عبارة عن مجموعة من المجرمين الخطيرين تعطيهم الحكومة مجموعة من المهمات من المفترض أن ينجحوا فيها وبالمقابل تخفض من سنوات سجنهم.

المهمة الرئيسية هي أن تأخذ الحكومة المجرمين لجزيرة في أمريكا الجنوبية لأجل أن يتم التقصي والبحث والسيطرة على معمل يقوم بعدد من التجارب العلمية الخطيرة لصناعة الأسلحة، والمعمل ذاته أصبح تحت سيطرة حكومة أو منظمة جديدة وبالتالي الحكومة الأمريكية قلقة جدًا ويجب أن تتم السيطرة على هذا المعمل بأسرع وقت ممكن. صدر الفيلم مؤخرا في صالات السينما.

ثم ينتقل عزيز الزامل للحديث عن فيلم Beckett ، العمل من بطولة الممثل جون ديفيد واشنطن ويتحدث في قصته عن سائح أميركي يقضي إجازته مع محبوبته بكل هدوء ولكنه في ظروف حادث يصيبه يجد نفسه أصبح هدفًا للمطاردة ويتم استهدافه لقتله ولكن يهرب. والفيلم يعرض حاليا على نتفليكس.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن Kingdomالعمل يتحدث عن طفلة صغيرة "آشين" والتي تنحدر من قبيلة لا أحد يحبها، هذه الطفلة تتسلل لمكان خطير أعلى الجبال تبحث على عشبة يقال أنها تحيي الموتى ولكن لها ثمن باهض، فتذهب للبحث عن العشبة ولإنقاذ والدتها المريضة. كان من المقرر أن يعرض في بداية السنة الحالية ولكن تأجل بسبب فايروس كورونا وأصبح موعد عرضه غير معروف حتى الآن.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن فيلم الأنيميشن The Witcher: Nightmare of The Wolf مرتبط بعالم The Witcher. تدور القصة حول شخصية "فيسمير" ساحر شاب مغرور يسعد بقتل الوحوش من أجل كسب المال. الشخصية تبدأ بمواجهة تحدي قوة خطيرة لكن هذه المرة ليس من أجل المال. العمل سيعرض في أغسطس الجاري.

آخر محاور الحلقة هو مع مسلسل الرعب Midnight Mass تبدأ القصة عندما يصل شخص إلى جزيرة وتبدأ بإظهار أحداث غريبة وخارقة غير مفهومة.

سيعرض المسلسل في سبتمبر المقبل على منصة نتفلكس.