جراحة معقدة للفنان نضال الشافعي.. وزوجته تكشف التفاصيل

تعرض الفنان المصري نضال الشافعي، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها إلي إحدى المستشفيات، وخضع لعملية جراحية.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية، تحدثت زوجته عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها وقالت إن زوجها إنسان محترم ولا يحب الإنفعال.

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وأشارت إلى أنه تعرض لعدم مصداقية في فيلمه الجديد "ميني بار"، من ناحية حجم الدور وعن حقوقه المادية وعن مواعيد التصوير، وانصرف من أوردر التصوير وهو غاضب من تلك الأفعال.

وتابعت زوجة نضال الشافعي بالقول إنه بعد انصراف زوجها حدث شيء غريب في القولون وهو مثل الإنفجار، وهو شعر بذلك الانفجار، وكان يعاني زوائد على القولون، وخضع لعدة إشاعات وتبين أنه انفجر وحدث ثقب في القولون.

وخضع نضال الشافعي، لعملية جراحية صباح الأحد، وتم استئصال جزء من القولون.

وطمأنت الزوجة جمهور الفنان نضال الشافعي، مؤكدة أن حالته الصحية الآن مستقرة وفي تحسن عن الأيام الماضية.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان نضال الشافعي كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيرا، وكان من بطولة النجم أحمد عز.