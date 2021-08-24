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إصابة طارق العريان بفيروس كورونا

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طارق العريان

إصابة طارق العريان بفيروس كورونا

دبي - العربية.نت

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تداولت وسائل إعلام مصرية، خبر إصابة المخرج المصري طارق العريان بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة إيجابية، أمس الاثنين.

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ويخضع حاليا للعزل المنزلي، حيث أصيب بكوفيد 19 منذ أربعة أيام ويتلقى العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وقبل أسبوع، نشر المخرج طارق العريان، صورة لنجليه "علي وآدم" وطفل آخر عبر حسابه على "إنستغرام" مع النجم الكبير عمرو دياب.

كما أرفق الصورة بتعليق وكتب: "علي وآدم مع الهضبة".

واحتفل المخرج طارق العريان، في نهاية مايو الماضي، بعيد ميلاد توأمه "علي وآدم" العاشر في أحد المطاعم بحضور شام الذهبي ابنة النجمة أصالة نصري وبعض الأصدقاء.

وتزوج المخرج طارق العريان من الفنانة أصالة نصري في مارس 2006، وأنجب منها توأم هما "آدم وعلي" في مايو 2011، وانفصلا في يناير 2020.

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