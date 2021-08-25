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رد المفاجأة بمفاجأة.. نجل محمود عبد العزيز يحتفل مع خطيبته

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محمد محمود عبد العزيز

رد المفاجأة بمفاجأة.. نجل محمود عبد العزيز يحتفل مع خطيبته

القاهرة - ريم الششتاوي

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نشر نجل الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز فيديو لعيد ميلاده على صفحته في "إنستغرام"، حيث قامت خطيبته بدعوة أصدقائه وأقاربه لمفاجأته في هذا اليوم.

إلا أن الفنان محمد محمود عبد العزيز رد المفاجأة بأخرى، وقدم لها خاتم الخطوبة أمام كل الحاضرين.

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وعلق محمد على الفيديو قائلاً: "خطيبتي عملتلي مفاجأة عشان عيد ميلادي وبرغم أننا متفقين من أول يوم أننا مش هنفاجئ بعض بأي حاجة بس هي كانت عايزة تفرحني بأي طريقة. جمعتلي أصحابي وحبايبي اللي عايز أشكرهم واحد واحد وواحدة واحدة".

كما أضاف: "مش عارف أقولكم ولا أشرحلكم وجودكم فرحني إزاي"، لافتاً إلى أنه كان يشعر أن خطيبته تحضر لمفاجأته يوم عيد ميلاده، لذا قرر أن يفاجئها أيضاً.

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