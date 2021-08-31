.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بسبب كورونا.. منتج "المهمة المستحيلة" يقاضي شركة تأمين

  • الخط
توم كروز أثناء تصوير فيلمه المهمة المستحيلة في روما
فيروس كورونا

بسبب كورونا.. منتج "المهمة المستحيلة" يقاضي شركة تأمين

تعطل العديد من الأعمال بسبب الوباء.. وتصوير الفيلم الذي يقوم ببطولته توم كروز تأجل 4 مرات بإيطاليا، و3 مرات ببريطانيا

لوس أنجلوس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اتهمت دعوى قضائية رفعتها الشركة المنتجة لفيلم "المهمة المستحيلة" (ميشن إمبوسيبل) يوم الاثنين شركة التأمين بعدم سداد جميع تكاليف تعطل تصوير الفيلم، بعد توقفه سبع مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت الدعوى المرفوعة من شركة باراماونت بيكتشرز أمام محكمة اتحادية أميركية في كاليفورنيا، إن تصوير الفيلم الذي يقوم ببطولته توم كروز تأجل أربع مرات في إيطاليا، وثلاث مرات في بريطانيا بين فبراير شباط 2020 ويونيو حزيران 2021.

وجاءت فترات التوقف بسبب ايجابية مسحات فيروس كورونا بين أفراد طاقم العمل أو التصوير، أو نتيجة للحجر الصحي أو الإغلاق المفروض في الدول التي جرى فيها تصوير الفيلم المصنف ضمن فئة أفلام الحركة.

توم كروز أثناء تصوير فيلمه المهمة المستحيلة في روما
توم كروز أثناء تصوير فيلمه المهمة المستحيلة في روما

وتتهم الدعوى شركة فيدرال للتأمين ومقرها إنديانا بخرق بنود العقد، قائلة إنها وافقت فقط على دفع خمسة ملايين دولار مقابل التوقف الأول.
ولم ترد شركة التأمين على طلب للتعليق.

وفقد كروز، وهو أيضا أحد منتجي الفيلم، أعصابه خلال التجهيز لفيلم "المهمة المستحيلة 7" في إنجلترا في ديسمبر بسبب خرق بروتوكولات كوفيد-19، إذ هدد بطرد أفراد طاقم العمل والممثلين الذين لم يأخذوا تلك البروتوكولات على محمل الجد.

للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة العربية ستايل للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة

ويعتبر فيلم "المهمة المستحيلة" أحد أكبر الأعمال التي أنتجتها هوليوود، حيث حصد فيلم "المهمة المستحيلة-فول أوت" الذي أنتج عام 2018 أكثر من 791 مليون دولار من شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

وتعطلت العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية بسبب الوباء وأضافت تكلفة الفحوصات والاستعانة باستشاريين ومعدات الوقاية ملايين الدولارات إلى ميزانية تلك الأعمال.

ولم تذكر باراماونت تكلفة عمليات التوقف لكنها قالت إن خسائرها "تجاوزت بكثير" مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي وافقت شركة التأمين على دفعه مقابل أول حالة لفيروس كورونا في فبراير شباط 2020.

وتسعى شركة باراماونت للوصول لمحاكمة أمام هيئة محلفين والحصول على تعويضات لم تحددها.
ومن المقرر طرح فيلم "المهمة المستحيلة 7" في مايو أيار 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع
قبل أن تذهب
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
اكتشف المزيد