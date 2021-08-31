بسبب كورونا.. منتج "المهمة المستحيلة" يقاضي شركة تأمين

اتهمت دعوى قضائية رفعتها الشركة المنتجة لفيلم "المهمة المستحيلة" (ميشن إمبوسيبل) يوم الاثنين شركة التأمين بعدم سداد جميع تكاليف تعطل تصوير الفيلم، بعد توقفه سبع مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت الدعوى المرفوعة من شركة باراماونت بيكتشرز أمام محكمة اتحادية أميركية في كاليفورنيا، إن تصوير الفيلم الذي يقوم ببطولته توم كروز تأجل أربع مرات في إيطاليا، وثلاث مرات في بريطانيا بين فبراير شباط 2020 ويونيو حزيران 2021.

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وجاءت فترات التوقف بسبب ايجابية مسحات فيروس كورونا بين أفراد طاقم العمل أو التصوير، أو نتيجة للحجر الصحي أو الإغلاق المفروض في الدول التي جرى فيها تصوير الفيلم المصنف ضمن فئة أفلام الحركة.

وتتهم الدعوى شركة فيدرال للتأمين ومقرها إنديانا بخرق بنود العقد، قائلة إنها وافقت فقط على دفع خمسة ملايين دولار مقابل التوقف الأول.

ولم ترد شركة التأمين على طلب للتعليق.

وفقد كروز، وهو أيضا أحد منتجي الفيلم، أعصابه خلال التجهيز لفيلم "المهمة المستحيلة 7" في إنجلترا في ديسمبر بسبب خرق بروتوكولات كوفيد-19، إذ هدد بطرد أفراد طاقم العمل والممثلين الذين لم يأخذوا تلك البروتوكولات على محمل الجد.

ويعتبر فيلم "المهمة المستحيلة" أحد أكبر الأعمال التي أنتجتها هوليوود، حيث حصد فيلم "المهمة المستحيلة-فول أوت" الذي أنتج عام 2018 أكثر من 791 مليون دولار من شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

وتعطلت العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية بسبب الوباء وأضافت تكلفة الفحوصات والاستعانة باستشاريين ومعدات الوقاية ملايين الدولارات إلى ميزانية تلك الأعمال.

ولم تذكر باراماونت تكلفة عمليات التوقف لكنها قالت إن خسائرها "تجاوزت بكثير" مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي وافقت شركة التأمين على دفعه مقابل أول حالة لفيروس كورونا في فبراير شباط 2020.

وتسعى شركة باراماونت للوصول لمحاكمة أمام هيئة محلفين والحصول على تعويضات لم تحددها.

ومن المقرر طرح فيلم "المهمة المستحيلة 7" في مايو أيار 2022.