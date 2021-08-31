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تدوينة مزيفة أعادت فنانا بعد غياب سنوات.. وهذه رسالته للجمهور

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أسامة عباس
أسامة عباس

تدوينة مزيفة أعادت فنانا بعد غياب سنوات.. وهذه رسالته للجمهور

كان ظهوره الدرامي الأخير قبل 3 سنوات بصحبة الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"

القاهرة - أحمد الريدي

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ربما كانت التغريدة المزيفة التي نشرت من خلال حساب وهمي يحمل اسم الفنان المصري أسامة عباس، سببا في عودته إلى أذهان محبيه ومتابعيه بعد سنوات من الغياب.

الفنان الذي جاء ظهوره الدرامي الأخير قبل 3 سنوات بصحبة الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، اختفى بعدها عن الأنظار، قبل أن تعيده تغريدة نسبت إليه يشكو فيها من التجاهل ويوجه رسالة إلى المنتجين بكونه متواجدا ويرغب في فرصة للعمل، في حال ظن صناع الدراما أنه لم يعد متواجدا.

وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته تلك التغريدة، خرج نجل الفنان أسامة عباس لينفي الأمر جملة وتفصيلا ويؤكد أن والده، هو من يرفض المشاركة في الأعمال الفنية.

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كما أعربت نقابة الممثلين عن غضبها من تلك الكيانات الوهمية التي تسيء إلى فناني مصر، وعبرت النقابة عن اعتزازها بالفنان المصري وتاريخه.

وأمام الضجة التي حدثت، قرر الفنان أسامة عباس أن يعبر عما يدور بداخله، من خلال إعادة نشر فيديو قديم له يتحدث فيه عن مشاعره، وكونه دائما ما كان يظن أنه يملك القدرة على التعبير عما يدور بداخله.

ولكن في حقيقة الأمر وبعد ما قرأه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صار غير قادر على التعبير، بعدما وجد من مشاعر جميلة للغاية لم يكن يتخيل أنها موجودة.

ووجه في نهاية كلماته الشكر لكل من كتب له كلمة، معربا عن سعادته بالأمر الذي حدث، خاصة وأن كثيرين تفاعلوا مع التغريدة التي نسبت إليه.

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