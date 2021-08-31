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شائعات الموت والانفصال.. ما الذي يحاصر ياسمين عبد العزيز بمرضها؟

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ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبد العزيز

شائعات الموت والانفصال.. ما الذي يحاصر ياسمين عبد العزيز بمرضها؟

وائل عبد العزيز ردا على مروجي الشائعات: حسبنا الله ونعم الوكيل..

القاهرة - أحمد الريدي

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رغم ابتعادها بشكل كامل وتواجدها خارج مصر منذ أسابيع بغرض تلقي العلاج في سويسرا، مازالت الشائعات تحاصر الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

التي تدهورت حالتها الصحية أثناء إجراء جراحة إزالة كيس دم من على المبيض بمصر، قبل أن تحدث مضاعفات خلال الجراحة وتدخل إلى الرعاية المركزة.

وبعدها بأيام قررت السفر على متن إسعاف طائر إلى جنيف، كي تستكمل علاجها هناك، دون أن تكون هناك أخبار خاصة بحالتها الصحية، وسط صمت عائلي.

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

ولم يقف الأمر العائلي عند حد الصمت، بل خرجت شائعات لتؤكد أن ياسمين عبد العزيز انفصلت عن زوجها أحمد العوضي، أو ربما هي في طريقها للانفصال عنه، والدليل عدم تواجده إلى جوارها في جنيف.

تلك الشائعات التي نفاها غاضبا أحمد العوضي، وطلب من الجميع الكف عن محاولة الحديث عنه وعن زوجته، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العائلة.

كما توقف وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز عن نشر التحديثات الخاصة بحالتها الصحية، وبات يمارس نشاطه بشكل طبيعي، وينشر مقاطع فيديو من داخل صالات التمارين الرياضية، وبين الحين والآخر ينشر صورة لشقيقته يعبر فيها عن اشتياقه لها، دون أية تحديثات عن الحالة الصحية.

وقبل ساعات خرجت شائعات تتحدث عن وفاة ياسمين عبد العزيز أثناء تلقيها العلاج بسويسرا، وهو الأمر الذي أغضب العائلة بشدة، ودفع وائل عبد العزيز للرد على مروجي الشائعات قائلا "حسبنا الله ونعم الوكيل.. هتعمل إيه لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان".

العوضي غاضب من شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. ويرد ثقافة وفن العوضي غاضب من شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. ويرد

لكنه تراجع بعدها عن رده وقام بحذف الرد، دون أن يتطرق إلى الأمر مرة أخرى، أو يكشف الأسباب التي دفعته للرد أو التي دفعته لحذفه فيما بعد.

وقبل أيام سافر الفنان المصري أحمد العوضي إلى سويسرا من أجل البقاء إلى جوار زوجته، لحين تعافيها بشكل كامل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأوراق الخاصة بالسفر، والتي تسببت في منعه من مرافقتها منذ البداية.

وينتظر الجمهور المصري أن يطمئن على ياسمين عبد العزيز، حتى تعود مرة أخرى إلى أعمالها الفنية، بدلا من تداول الأخبار الخاصة بمرضها فقط طيلة الفترة الماضية.

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