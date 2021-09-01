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بالكمامات والفحوص.. أحد أقدم مهرجانات السينما بالعالم ينطلق اليوم

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من المهرجان
الفنانة الإيطالية سيرينا روسي من المهرجان

بالكمامات والفحوص.. أحد أقدم مهرجانات السينما بالعالم ينطلق اليوم

مهرجان البندقية السينمائي يعود مرصعاً بنجوم هوليوود، في وقت يتطلع خلاله قطاع السينما للخروج من أزمة أحدثتها حالة الطوارئ الصحية

البندقية (إيطاليا) - رويترز

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ينطلق مهرجان البندقية السينمائي، اليوم الأربعاء، بعودة نجوم هوليوود، الذين عزف معظمهم عن المشاركة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، في وقت يتطلع خلاله قطاع السينما للخروج من أزمة أحدثتها حالة الطوارئ الصحية.

شعار المهرجان
  • شعار المهرجان
  • شعار المهرجان
2 صور
شعار المهرجان
شعار المهرجان
شعار المهرجان
شعار المهرجان

ويأمل منظمو المهرجان أن تساهم الإجراءات الوقائية المشددة في نجاح فعالياته على مدى 11 يوما دون متاعب. وتفتح دور العرض أبوابها بنصف طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن إضافة جدار لحجب البساط الأحمر عن الحشود التي تجمعت أملا في الحصول على توقيع من نجوم السينما أمام مقر المهرجان الرئيسي.

من الفندق الذي يستضيف المهرجان
  • من الفندق الذي يستضيف المهرجان
  • من الفنانين المشاركين في المهرجان
2 صور
من الفندق الذي يستضيف المهرجان
من الفندق الذي يستضيف المهرجان
من الفنانين المشاركين في المهرجان
من الفنانين المشاركين في المهرجان

وألزم المهرجان المشاركين والحضور بحيازة بطاقة مرور صحية أو تقديم فحص سلبي يثبت الخلو من فيروس كورونا.

وقال مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا، لـ"رويترز" قبيل مراسم الافتتاح: "الجميع متحمسون للعودة، لإعادة الفتح، للانطلاق من جديد، لعرض الأفلام التي ظلت على الأرفف لعام ونصف العام، بل ربما عامين".

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وأضاف أن الكثير من النجوم والمشاهير يحضرون مهرجان العام الحالي، وإنه لن يتسنى للمعجبين الاقتراب منهم بسبب الإجراءات الوقائية.

ويفتتح المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار المهرجان، أحد أقدم مهرجانات السينما في العالم، بعرض فيلم "باراليل مازرس" الذي تجسد فيه بينلوبي كروز دور أم عازبة تنتظر مع واحدة أخرى وضع طفليهما في المستشفى نفسه.

ومن بين الأفلام الأخرى التي تنافس على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم "ذا باور أوف ذا دوج" لجين كامبيون ومن بطولة بيندكت كمبرباتش وكريستين دنست، وفيلم "سبنسر" الذي تجسد فيه كريستين ستيوارت شخصية الأميرة ديانا.

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