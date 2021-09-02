.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صلح شاكوش والبحراوي.. ونقابة الموسيقيين تصر على الإيقاف

  • الخط
شاكوش والبحراوي

صلح شاكوش والبحراوي.. ونقابة الموسيقيين تصر على الإيقاف

القاهرة- أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

بعد شد وجذب وتبادل للتنمر وتراشق بالألفاظ، أعلن ثنائي الغناء الشعبي المصري حسن شاكوش ورضا البحراوي الصلح والاعتذار عما بدر منهما.

وذلك بعد ساعات من إعلان نقابة الموسيقيين عن إيقافهما عن الغناء، وعدم منحهما تصاريح الغناء لشهر كامل بسبب ما بدر منهما أمام الجمهور.

الاتحاد الأوروبي: ننسق مع دول الخليج بشأن أمن المنطقة العرب والعالم الاتحاد الأوروبي: ننسق مع دول الخليج بشأن أمن المنطقة

وهو ما دفع الثنائي للظهور في فيديو تم تصويره داخل سيارة أحدهما، ليعلن كل منهما عن أسفه واعتذاره لما بدر منه من ألفاظ وتراشق في الحفلات الغنائية الماضية.

إلى هذا، كشف الثنائي عن كونهما يتقدمان بالاعتذار لمصر ومحافظاتها بأكملها، في ظل ما بدر منهما واعتبر مسيئا لأهالي بعض المدن المصرية، وهو ما يودان الاعتذار عنه.

كما أعلنا عن اعتذارهما لبعضهما البعض، واعتبرا أن ما جرى جاء في ساعة غضب، ولكنهما الآن لا يعكر صفوهما شئ، كما تقدما بالاعتذار لنقابة الموسيقيين ونقيبها هاني شاكر.

بدورها، أعلنت النقابة على لسان مستشارها الإعلامي طارق مرتضى، أن قرار الإيقاف مازال ساريا بحق الثنائي، ومساء الأربعاء منع حسن شاكوش من الغناء وألغيت حفلاته بسبب القرار.

حيث اعتبرت النقابة أن القرار صادر للحفاظ على القيم والأصول ولا علاقة له بالأشخاص، لذلك فالقرار بعيد تمام البعد عن الصلح الذي جرى بينهما.

وكان الثنائي قد تراشقا بالألفاظ على المسرح، بعد أن كانت هناك حفلة يشارك فيها شاكوش، ومن بعده يطل رضا البحراوي، قبل أن تصعد فرقة الأخير إلى المسرح وتشتبك لفظيا مع شاكوش، ومن بعدها بدأت الحرب الكلامية بينهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون
فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان..حير مشاهديه فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان..حير مشاهديه
لحظات تخطف الأنفاس.. فيديو لطفل بمصر سحبته الكهرباء لحظات تخطف الأنفاس.. فيديو لطفل بمصر سحبته الكهرباء
قبل أن تذهب
تعرّف على استراتيجية بايدن الجديدة تجاه أفغانستان
تعرّف على استراتيجية بايدن الجديدة تجاه أفغانستان
اكتشف المزيد