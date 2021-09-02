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"أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق".. مكسيم خليل ينعى والدته

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مكسيم خليل ووالدته

"أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق".. مكسيم خليل ينعى والدته

ستيلا خليل هي واحدة من أشهر ماكييرات الدراما السورية

دبي - العربية.نت

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"إلى المرأة التي هزّت جدران قلبي.. أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق".. بهذه الكلمات المؤثرة أعلن الفنان السوري مكسيم خليل وفاة والدته ستيلا اليوم الخميس.

ونشر خليل صورة تجمعه بوالدته على حسابه في إنستغرام وكتب معلقاً: إلى المرأة التي هزّت جدران قلبي.. أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق.. أراها تسير في الحواري القديمة التي أحبت.. خلف مرآة الممثل.. وكواليس القباني.. وتاريخ المعهد العالي.. بين دمّر والأمويين.. أراها تهرب من جسد ما عاد يشبهها.. قوية كما كانت.. حرة كما كانت.. مخلصة".

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كما تابع: "أراها في مكانها.. بين يدي الرب.. محاطة بأصدقاء الزمن الجميل.. حيث لا مكان سوى للضحك.. أراها في سمائي.. تنظر إليّ في غُربتي.. تمسك يدي في وحدتي الطويلة.. منذ الطفولة وحتى الأبدية.. تحرسني إلى حين اللقاء.. تحضنني إلى يوم الدين.. أراها الآن مطمئنة.. بحمى الرحمن.. كما تستحق".

"يتيم أنا الآن يا أمي"

إلى ذلك أضاف: "ستيلا.. حبيبتي.."يتيم أنا الآن يا أمي" ماما حبيبتي ستيلا خليل السلام لروحك بحبك كتير.. رح أشتقلك.. الله معك يا قلبي.. ارتاحي حبيبتي ارتاحي.. لا تقلقي من شيء".

يشار إلى أن خبيرة الماكياج، ستيلا توميلوفتش، هي واحدة من أشهر ماكييرات الدراما السورية، وقد عرفت باسم ستيلا خليل نسبة لزوجها هاني خليل.

وإلى جانب خبرتها في فن الماكياج عملت في تصميم الأزياء بعدد من المسلسلات اللبنانية الشهيرة.

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